Brunello Cucinelli spa, ok alla relazione semestrale: ricavi par 313,8 milioni di euro, con una crescita del +7,7%

Programma di investimenti in corso per 29,9 milioni di euro per un progetto pluriennale confermato anche in presenza degli effetti della pandemia

Il consiglio di amministrazione di Brunello Cucinelli spa – maison italiana operante nel settore dei beni di lusso, quotata sul Mercato telematico azionario di Borsa Italiana – ha esaminato e approvato in data odierna la relazione finanziaria semestrale 2021 (dati sottoposti a revisione limitata), in accordo con gli International Financial Reporting Standards (IFRS) emessi dall’International Accounting Standards Board.

Nel primo semestre 2021 si è scelto di preservare la solidità dellaRicavi netti pari a 313,8 milioni di euro, con una crescita del +7,7% a cambi correnti (+10,0% a cambi costanti) rispetto al 30 giugno 2019 e del +52,9% a cambi correnti (+57,7% a cambi costanti) rispetto al 30 giugno 2020.

Il secondo trimestre del 2021 ha riportato vendite pari a 149,2 milioni di euro, con una crescita del +13,8% rispetto al pari periodo del 2019.

EBITDA pari a 80,6 milioni di euro (incidenza del 25,7%) rispetto ai -3,4 milioni di euro dello scorso anno e ai 79,2 milioni di euro al 30 giugno 2019; EBITDA escluso impatti IFRS 16 pari a 39,9 milioni di euro (incidenza del 12,7%) rispetto a -14,1 milioni di euro al 30 giugno 2020 1 e ai 49,9 milioni di euro al 30 giugno 2019; EBIT pari a 25,3 milioni di euro (incidenza dell’8,1%), rispetto a -53,3 milioni di euro al 30 giugno 2020 e ai 39,1 milioni di euro al 30 giugno 2019.

Utile netto pari a 21,9 milioni di euro (incidenza del 7,0%), rispetto a una perdita di -47,7 milioni di euro nel primo semestre 2020 e a un utile di 25,0 milioni di euro nel primo semestre 2019.

Significativo programma di investimenti in corso, pari a 29,9 milioni di euro nel primo semestre 2021, all’interno di un progetto pluriennale confermato anche in presenza degli effetti della pandemia, e supportato dalla solida struttura patrimoniale.

Indebitamento Finanziario Netto caratteristico 2 pari a 96,3 milioni di euro, rispetto ai 136,5 milioni di euro al 30 giugno 2020. struttura aziendale, confermando tutte le attività e gli investimenti pianificati prima dell’inizio della pandemia, con l’obiettivo di riallinearci pienamente già nel 2023 agli obiettivi del primo quinquennio (2019-2013) del nostro piano decennale 2019-2028.

“Il primo semestre 2021 si è chiuso con dei risultati molto, molto interessanti. Le vendite delle collezioni Autunno Inverno 2021 sono partite davvero molto bene, ci pare che il brand stia raccogliendo ampi consensi sia nella sua espressione stilistica che nella maniera di rapportarsi con il territorio e con l’umanità tutta – ha commentato Brunello Cucinelli, presidente esecutivo e direttore creativo della società - La raccolta ordini delle collezioni Uomo Donna della Primavera Estate 2022 ormai giunte quasi al termine, è stata ottima, tutto questo ci induce ad immaginare per l’anno in corso una forte crescita del fatturato intorno al 20% ed a considerare questo tempo una sorta di anno del riequilibrio e per il 2022 ci attendiamo un ritorno ad una sana crescita del 10%”.