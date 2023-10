IL PROTAGONISTA Nel giorno del super-fatturato 2023, Cucinelli lancia un appello ai grandi della Terra per fermare le guerre

Il capitalismo può avere ancora un cuore umano in grado di coniugare profitto, redistribuzione della ricchezza e rispetto dei valori universali? Sembra quasi impossibile guardando in superficie ma ci sono personaggi come il nostro Brunello Cucinelli da Solomeo, re del cachemire nel mondo, che ne è un esempio non teorico ma pratico: dalla ridistribuzione degli utili al personale, agli investimenti in Umbria e nella provincia italiana (senza delocalizzare all'estero), ai tanti milioni spesi per conservare le grandi opere cittadine del passato fino a girare scuole e università per esaltare il lavoro e spiegare quella rara ma piena di speranza filosofia: il capitalismo umano. L'ultimo esempio arriva dal Cda che ha esaminato i dati delle vendite della Cucinelli nel mondo. Per chi pensa solo ai soldi avrebbe festeggiato la grande notizia tutta pro-azienda relativo all'aumento del fatturato per il 2023 - dopo nove mesi di dati - che non sarà del 19% ma addirittura (in rialzo) tra il 20 e il 22 per cento. Il made in Umbria in fatto di cachemire sfonda in tutti i continenti: Americhe (+21,7% i ricavi nei 9 mesi 2023), Europa (+20,2%) e Asia (+49,7%) e Italia (+24.5%). Ma Brunello Cucinelli è un super-ricco differente tanto è vero che ha sentito la necessità di sfruttare il megafono del Cda, puntando sulla sua popolarità e autorevolezza, non per elogiare stavolta la propria azienda ma per lanciare un appello ai grandi della Terra in uno dei momenti più drammatici degli ultimi anni: la guerra tra Palestina e Israele che si è aggiunta al conflitto Russo-Ucraino. "E in questi giorni - l'appello di Cucinelli avvenuto nel corso del Cda - di attualità dolorosa, con tutto il mio animo, con tutta la mia mente auspico e invoco i grandi della terra, i custodi pro-tempore del Creato, affinché possano essere illuminati, divenire essi stessi lampade, a gettar luce sul buio della guerra, e trovare il cammino della pace per tante persone umane che soffrono".