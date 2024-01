Lo chef Gennaro Esposito aprirà un bistroit in Umbria

Il grande chef Gennaro Esposito, due stelle Michelin, aprirà un nuovo ristorante in Umbria - Il nuovo Evo Bistrot - all'interno della meravigliosa tenuta di Centumbrie, ad Agello comune di Magione. La notizia è stata riportata nell'articolo di Cibotoday.it. Lo chef, ormai ato uno dei personaggi della televisione più amati, è stato chiamato direttamente dalle famiglie Cinaglia-Menicucci per creare un ponte gastronomico tra Umbria e Campania incentrato sulla cucina di pesce.

Il nuovo Centumbrie nasce dall’acquisto di casolari con annessi oliveti sulle sponde del Lago Trasimeno, ristrutturati e riconvertiti per l’accoglienza, cresce col frantoio per il controllo della filiera e il mulino con di laboratorio di panificazione e pasticceria, e fiorisce con la cantina per la vinificazione“.

Campania e Umbria, due regioni che hanno alla base un forte legame con la terra, s’incontrano qui e danno vita a qualcosa di veramente nuovo. I nostri valori sono gli stessi condivisi dallo chef, dunque lavorare insieme è stato quasi naturale”: ha affermato Miriam Cinaglia che ha fortemente voluto all’Evo Bistrot Gennaro Esposito. Il nuovo locale avrà 100 posti e una immensa cucina a vista di oltre 150 metri. Altri 80 posti sono riservati all'esterno.