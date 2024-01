Crisi Gruppo Saxa Gres, dal silenzio alla svolta: Fioroni porta al Ministero il dossier per una soluzione nazionale

Dopo tanto silenzio e dopo la fine della cassa integrazione per operai e dipendenti a smuovere le acque della crisi del Gruppo Saxa Gres (ex Tagina) oltre un centinaio di maestranze, ci ha pensato l'assessore regionale Michele Fioroni che ha portato sul tavolo del Ministero questa vertenza cruciale per la cittadina di Gualdo Tadino.

“Sì è aperto oggi presso il Ministero delle imprese e del made In Italy il tavolo sulle vicende del Gruppo Saxa Gres” ha spiegato Fioroni "Si tratta di un passo importante che dimostra che la questione deve essere affrontata a livello nazionale. La Regione Umbria continuerà ad essere parte attiva del confronto in corso, con realismo e serietà, sempre a tutela dei livelli occupazionali e della tenuta industriale di un territorio da troppi anni martoriato da crisi produttiva".