Stabilimento Colacem di Gubbio in difficoltà, preoccupazione in Regione. Fioroni convoca tavolo con i vertici azienda per soluzioni condivise

L’Assessore regionale allo Sviluppo Economico Michele Fioroni si dichiara fortemente preoccupato per la situazione di difficoltà che sta colpendo lo stabilimento Colacem di Gubbio, uno degli asset dell’industria regionale umbra. Per tale motivo, ha convocato i vertici aziendali ad un incontro fissato per il 3 marzo, alle ore 16, nella sede regionale di Palazzo Broletto.

“A ridosso di una stagione che deve essere caratterizzata dalla ripresa affidata ai progetti del PNRR – ha affermato l’assessore -, in particolare quelli legati alle opere pubbliche, non possiamo fermare nella nostra regione produzioni strategiche come quelle del cemento. Gli impatti potrebbero essere estremamente negativi, sia economicamente che sui livelli occupazionali diretti e indiretti. Scenari che questa Amministrazione regionale intende evitare affrontando e condividendo con l’azienda possibili soluzioni positive”.