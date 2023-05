Da Stati Uniti, Germania e (ora anche) Canada boom di richieste per una casa in Umbria: ecco cosa cercano e quanto sono disposti a spendere

Sono molti i personaggi famosi che scelgono di acquistare casa in Umbria, fra loro il cantante Ed Sheeran, il regista George Lucas o l’attore Colin Firth, che in provincia di Perugia hanno trovato l’oasi perfetta per le vacanze o per una permanenza più stabile. Secondo il report realizzato da Gate-Away, l’azienda che gestisce proprietà immobiliari, nei primi quattro mesi del 2023, Perugia è la provincia più ricercata dagli stranieri che vogliono comprare una casa nella regione. Come riportato “il capoluogo ha ricevuto il 75,2% sul totale delle istanze. Segue Terni con il 24,7%”.

I dati analizzati hanno evidenziato una maggiore richiesta immobiliare da parte degli statunitensi che, come già ampiamente evidenziato dalla loro produzione cinematografica, sono estremamente attratti dal nostro paese, dal suo cibo, dall’artigianato e dalle tradizioni secolari. Al secondo posto dopo gli statunitensi seguono tedeschi e inglesi, particolarmente affascinati dalle meraviglie del lago trasimeno. Come risulta dalle ricerche, sono in crescita anche le richieste da parte dei canadesi.

Gli acquirenti cercano per lo più casolari, meglio se con giardino e piscina, e in percentuale minore appartamenti (nei centri storici di pregio). Quanto sono disposti a spendere per queste proprietà è riportato dalla nota di Gate-Away, che ha riferito i dati agli agenti immobiliari di Perugia durante l'appuntamento BikeAway: “Nel primo quadrimestre del 2023 i dati rivelano un orientamento dell’investimento nella fascia di prezzo, fino 100 mila euro che registra il 32,3% del totale delle richieste. Seguono le fasce, 100-250 mila euro (24%) 250-500 mila euro (22,7%); 500 mila-1 milione di euro (13,8%); oltre 1 milione (6,7%). Il valore medio degli immobili richiesti rispetto al totale delle istanze è pari a 394.155 mila euro”.