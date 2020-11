Economia e Covid: spunta la gelateria 4.0 per adeguarsi ai tempi e rispettare l'ambiente

In tempi di emergenza sanitaria, crisi sociale ed economica, c’è chi non si ferma e investe, credendo nel futuro.

Il punto vendita Yogorino Ellera, ad esempio, è stato completamente ristrutturato, con l’implementazione dell’attività grazie a nuovi macchinari per fare il gelato e con le vetrine espositive con caratteristiche di efficientamento energetico e controllo remoto. I nuovi macchinari rientrano nelle caratteristiche di Impresa 4.0 come da legge di bilancio 2020.

In un periodo di enormi difficoltà e chiusure di attività, ci sono ancora aziende che credono (e sperano) nel futuro, negli investimenti di risorse e tecnologie per poter produrre meglio e con attenzione all’ambiente.

E se a causa del coprifuoco e delle norme anti assembramento non si può più consumare seduti al tavolo, sotto il gazebo o all’interno del negozio, si possono sempre gustare coppette e coni di yogurt probiotico da farcire con frutta fresca, salse, e granelle di ogni tipo, gelati artigianali, gelati gluten free, gelati vegan ok, torte e semifreddi di yogurt o gelato, in pronta consegna o su prenotazione.

Dalle 11 alle 22 acquisti da portare via (vaschetta, coppetta chiusa, monodose chiusa), oppure ordinare da casa con Glovo tutti i giorni dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22. Oppure ordinare con Eat in Time tutti i giorni dalle 18 alle 22.