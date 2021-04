Brunello Cucinelli non conosce crisi: in tre mesi 164 milioni di euro di ricavi netti

Brunello Cucinelli non conosce crisi. Nei primi tre mesi del 2021 i "ricavi sono pari a 164,6 milioni di euro". Un aumento del 5,1% rispetto al 2020 e del 2,6% rispetto al 2019.

Per il 2021, scrive l'azienda di Solomeo, "anno che noi definiamo del “riequilibrio”, confermiamo le nostre stime di crescita tra il +15% e il +20% rispetto al 2020, con un incremento dal +3% al +7% rispetto al 2019. I risultati del primo trimestre 2021 sono in linea con tali aspettative, e ci attendiamo un progressivo incremento delle performance attese nei prossimi trimestri rispetto ai dati del 2019, per noi di importante riferimento. Il percorso di crescita proseguirà nel biennio successivo, con un aumento del fatturato che immaginiamo nell’intorno del +10% sia per il 2022 che per il 2023".

“Con sentimento di “grande positività” - scrive Brunello Cucinelli - vi comunichiamo l’andamento del primo trimestre di questo anno 2021 da noi definito “anno del riequilibrio”, un trimestre molto, molto positivo che sta ad indicarci un percorso di ritorno alla “normalità” di vita quotidiana con forte desiderio di sana progettualità. Il gusto che il brand rappresenta in questo momento sta generando un forte consenso che si traduce in importanti riconoscimenti internazionali che onorano la nostra impresa, la nostra cultura, la nostra terra

e tutti noi. Il più che buono andamento delle vendite primaverili, l’importante quantità di ordini in portafoglio per l’Autunno Inverno e più che amabile giudizio della stampa mondiale sulle collezioni, ci fa immaginare un anno 2021 con una “ottima” crescita di fatturato tra il 15–20%. Vediamo inoltre un sano incremento delle vendite per l’anno 2022, intorno al 10%”.