Tesei in visita alle imprese umbre, prima tappa a Piegaro: "La Regione è al vostro fianco"

Parte dalla Vetreria Cooperativa Piegarese la serie di visite della 'governatrice' nelle aziende umbre. La prima tappa è stata infatti quella di oggi a Piegaro, dove alla presenza del sindaco Roberto Ferricelli la presidente dell'Umbria ha incontrato la dirigenza della cooperativa, con in testa il presidente Bruno Gallo ed il figlio Andrea, e alcuni dei 180 soci lavoratori.

La Tesei, a cui è stata mostrata l’azienda e illustrata la produzione in tutti i suoi passaggi, si è complimentata per l’attività svolta e ha sottolineato l’importanza di avere imprese stabili e radicate sul territorio: “Il rilancio dell’Umbria - ha affermato - passa anche attraverso l’attività di aziende solide, che possano garantire elevati livelli occupazionali ed essere veri pilastri per l'economia regionale. Per questo motivo la Regione è pronta a fare la propria parte, da un lato rendendosi disponibile a una interlocuzione continua con le imprese, dall’altro garantendo da parte dell’Ente risposte certe ed in tempi brevi”.