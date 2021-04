Turismo, l'umbra Jelinic resta presidente nazionale delle agenzie di viaggio Fiavet

Confermata per acclamazione, resterà in carica per altri cinque anni. Il presidente di Confcommercio Umbria: "Determinazione e competenza"

Conferma di un prestigioso incarico per l'umbra Ivana Jelinic, che continuerà ad essere il presidente nazionale delle agenzie di viaggio Fiavet Confcommercio per i prossimi cinque anni. È stata infatti confermata per acclamazione dall’Assemblea degli associati, alla presenza del ministro del Turismo Massimo Garavaglia e del presidente di Confcommercio Carlo Sangalli.

L’Umbria del turismo saluta con grande soddisfazione questo evento, che premia la professionalità e il lavoro instancabile dell’imprenditrice umbra nella difesa delle ragioni delle imprese, nell’anno più duro di sempre per il settore. “Ci siamo congratulati con Ivana Jelinic per il notevolissimo risultato che ha raggiunto - commenta Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria -. Abbiamo apprezzato, soprattutto nell’ultimo periodo del suo mandato, la determinazione e la competenza con cui ha rappresentato, in tutte le più alte sedi, le ragioni delle imprese del turismo che vivono un momento terribile, con sostegni insufficienti e prospettive incerte”.

“Non possiamo che gioire per questa conferma della nostra collega umbra - aggiunge Federico Tagliolini, presidente Fiavet Umbria -. Sappiamo benissimo che possiamo sempre contare sulla sua energia e l’alta considerazione di cui gode a livello nazionale per portare all’attenzione delle massime istituzioni anche i problemi e le richieste delle imprese del nostro territorio”.