Turismo, arriva il 'green pass' italiano per gli spostamenti

In attesa di quello europeo che dovrebbe essere debuttare nella seconda metà di giugno, G20 Turismo svoltasi a Roma (il 4 maggio) il premier italiano Mario Draghi ha annunciato l'arrivo del nuovo 'green pass' italiano' che sarà invece disponibile nella seconda metà di maggio. “Noi dobbiamo offrire regole chiare e semplici per garantire che i turisti possano venire da noi in sicurezza - ha spiegato il presidente del Consiglio, annunciando la 'carta verde' e aggiungendo che “grazie al pass i turisti saranno in grado di spostarsi da un Paese all’altro senza quarantena, a patto che possano dimostrare di essere guariti dal Covid, vaccinati o negativi a un tampone”.

L’intervento di Draghi segue quello della presidente della Commissione europea, Ursula Von der Leyen, che su Twitter aveva sottolineato che “è tempo di rilanciare l’industria del turismo e di riavviare le amicizie frontaliere in sicurezza. Proponiamo di accogliere nuovamente i visitatori vaccinati e quelli provenienti da Paesi con una buona situazione sanitaria. Ma se emergono varianti dobbiamo agire in fretta: proponiamo un meccanismo di freno d’emergenza Ue”.

Un annuncio, quello di Draghi, accolto con favore da Federalberghi: “È stato un bellissimo messaggio" spiega il presidente Bernabò Bocca - quello che l’Italia aspetta turisti da tutto il mondo ed è ancora più importante da un presidente del Consiglio come Draghi che gode di una grande reputation all’estero. È ancora più bello perché è l’ennesima volta che il presidente parla di turismo e questa vuol dire un’attenzione importante e continua per il nostro settore”.

Secondo Bocca poi, “il green pass che consente già dalla seconda metà di maggio di venire nel nostro Paese è una cosa assolutamente positiva, che ci dà grandi speranze e ci mette alla pari con i nostri agguerriti competitor greci e spagnoli. Ad oggi il quadro delle prenotazioni, specialmente straniero, è molto sgonfio e ci auguriamo che questo messaggio possa darci una mano”.