Sostegni-bis, al via bonifici e pagamenti: come funzionano e come riceverli

Si sbloccano i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via automatica dal dal decreto 'Sostegni-bis' (art. 1 del Dl n. 73/2021), con il ministero dell’Economia e delle Finanze che comunica di averne disposto l'erogazione a favore degli operatori economici, colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, già beneficiari del contributo previsto dal primo decreto Sostegni.

COME ARRIVA IL NUOVO SOSTEGNO

Si tratta, in particolare, di 1,77 milioni di bonifici - per un totale di circa 5 miliardi di euro - che, senza bisogno di nuove istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto e ricevuto l’aiuto previsto dal primo decreto Sostegni. A questi bonifici si sommano inoltre circa 38mila crediti d’imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, sempre in via automatica, agli operatori che avevano scelto questa modalità di erogazione. In totale sono quindi oltre 1,8 milioni i beneficiari del nuovo contributo automatico per un totale di 5,2 miliardi di euro.

