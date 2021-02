Coronavirus, fondo Re-Commerce da 10 milioni: "Boccata d'ossigeno, ma c’è bisogno di tanto di più"

Mencaroni: "Lo sforzo fatto dalla Regione Umbria, e in particolare dall’assessore Fioroni, per reperire comunque risorse non indifferenti merita tutto il nostro plauso"

"Il fondo può essere una boccata di ossigeno per diverse imprese anche se siamo perfettamente consapevoli che non tutti ne potranno usufruire e che c’è bisogno di tanto di più. Ma lo sforzo fatto dalla Regione Umbria, e in particolare dall’assessore Fioroni, per reperire comunque risorse non indifferenti merita tutto il nostro plauso". Il presidente di Confcommercio Umbria, Giorgio Mencaroni, commenta così il varo del fondo da dieci milioni Re-Commerce.

Per il numero uno di Confcommercio Umbria "è un tassello significativo di una azione di sostegno che, soprattutto attraverso le risorse derivanti dal Recovery Fund, deve essere forte ed incisiva, pena un impoverimento drammatico dell’intera economia umbra. La sensibilità dimostrata anche in questa occasione da parte dell’istituzione regionale e dell’assessore alle attività economiche ci fa ben sperare per un confronto che ci vede tutti uniti verso l’obiettivo comune di dare alle attività del commercio, turismo e servizi sollievo nell’immediato e nuove prospettive per il futuro. Intanto, abbiamo strutturato un servizio specifico per aiutare le imprese ad accedere al beneficio del fondo Re-Commerce, con una rete capillare di assistenza nella predisposizione delle domande di accesso al bando che presto sarà pubblicato – conclude il presidente di Confcommercio Umbria – attraverso i nostri uffici presenti su tutto il territorio regionale, i nostri consulenti associativi, i tecnici del nostro Ufficio Incentivi".