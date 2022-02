Coronavirus, pubblicato il decreto 'Sostegni ter': 220 milioni per il turismo, 30 alle discoteche

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Sostegni ter che prevede nuovi ristori (390 milioni) a favore dei comparti più colpiti dalla 'stretta' anti-Covid: al turismo vanno 220 milioni, 30 per le discoteche mentre sul fronte dell'energia vengono annullati gli oneri di sistema a tutte le imprese per il primo trimestre 2022.

Ecco i principali provvedimenti previsti dal decreto-legge n. 4 del 27 gennaio 2022, illustrati in una sorta di 'Guida' da Confcommercio Umbria che ha anche prodotto una sintesi approfondita dell'atto:

Misure di sostegno per le attività chiuse

In favore del comparto delle discoteche, attribuzione di nuovi contributi a fondo perduto (vengono stanziati 20 milioni di euro) e sospensione dei termini di versamento, per il mese di gennaio 2022, delle ritenute alla fonte e dell’IVA.

Contributi a fondo perduto per il commercio al dettaglio

Istituito il “Fondo per il rilancio delle attività economiche”, con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato alla concessione di contributi a fondo perduto in favore delle imprese che svolgono, in via prevalente, attività di commercio al dettaglio, con i seguenti codici ATECO (*tutte le attività dei gruppi):

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati;

47.30 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati;

47.5* Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati;

47.6* Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati;

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati;

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati;

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati;

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;

47.77 Commercio al dettaglio di orologi e articoli di gioielleria in esercizi specializzati;

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati;

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi;

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature;

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti;

47.99 Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati.

Le imprese ammissibili al contributo a fondo perduto, per poter beneficiare del sostegno, devono aver registrato nell’anno 2019 un ammontare di ricavi non superiore a 2 milioni di euro e aver subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al trenta per cento rispetto al 2019.

Occorre attendete un provvedimento del ministero dello Sviluppo economico per conoscere termini e modalità di presentazione dell’istanza.

Contributi per ristorazione, wedding, intrattenimento

Stanziati 40 milioni di euro per contributi in favore delle imprese del settore della ristorazione (tra cui anche, gelaterie, pasticcerie, catering per eventi, banqueting, bar) e dell’organizzazione di feste e cerimonie, che nel 2021, rispetto al 2019, abbiano subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40%.

Proroga della sospensione dei mutui nei comuni del cratere Centro Italia

La disposizione, per i soggetti ubicati nei comuni del cratere Centro Italia, prevede la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per la sospensione del rimborso delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, limitatamente alle attività economiche e produttive nonché, per i soggetti privati, per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.

Credito d’imposta per il commercio di prodotti tessili, moda, calzaturiero e pelletteria

Viene esteso, per l’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, il credito d’imposta per le rimanenze di magazzino anche ai dettaglianti in esercizi specializzati nei prodotti tessili, della moda, del calzaturiero e della pelletteria.

Fondo Unico Nazionale Turismo

Viene incrementato il Fondo Unico Nazionale Turismo di 100 milioni di euro. La dotazione complessiva del Fondo, per l’anno in corso, passa quindi da 120 a 220 milioni di euro e resta destinata a razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale.

Per il settore turismo l’esonero contributivo dei contratti a termine.

Credito d’imposta per canoni di locazione in favore di imprese turistiche

Esteso il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo e affitto di azienda in favore delle imprese del settore turistico in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022.

Il credito d’imposta spetta a condizione che i soggetti abbiano subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, nel mese di riferimento dell’anno 2022, di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.

Gli operatori economici interessati dovranno presentare all’Agenzia delle entrate un’autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti fissati.

Bonus per servizi termali

Introdotta la possibilità di utilizzare entro il 31 marzo 2022 i buoni per l’acquisto di servizi termali non fruiti alla data dell’8 gennaio 2021.