Tutto pronto a casa Cucinelli: conto alla rovescia per 'Pitti from Solomeo'

È tutto ponto a casa Brunello Cucinelli, dove è scattato il conto alla rovescia in vista dell'inaugurazione la nuova edizione del 'Pitti uomo digitale' in programma martedì 12 gennaio a Solomeo. Sarà infatti lo stilista umbro, imprenditore-filosofo, ad alzare il sipario sulla prestigiosa kermesse direttamente dal piccolo borgo corcinese, con un collegamento in streaming e una serie di appuntamenti con buyer, clienti e stampa nazionale e internazionale. "Da sempre considero 'Pitti Uomo' una sorta di grande sfilata all’aperto - spiegava qualche giorno fa lo stesso Cucinelli -, dove con l’arrivo da tutto il mondo di circa 30.000 persone ad edizione, si crea un’atmosfera piacevole e nel contempo si delinea il 'gusto' della stagione a venire. Non vi è dubbio che insieme ai quattro giorni successivi in Milano forse si è creata la più bella Fashion Week da uomo al mondo".

"La proposta di appuntamenti digitali - ha sottolineato poi dall'azienda umbra - durerà quattro giorni, in coincidenza con le date canoniche della manifestazione 'Pitti Uomo Fall Winter 2021'. La collezione verrà presentata a 'Casa Cucinelli', uno spazio allestito nella fabbrica di Solomeo, che vuole ricreare un ambiente familiare, capace di coniugare la cultura, le tradizioni, l’amore per il territorio e per l’ospitalità. Un luogo dall’arredamento conviviale dove sentirsi a casa, dove riscoprire il valore di un tempo gentile e pacato, e poter apprezzare la qualità artigianale e la creatività delle collezioni. Questo spazio vuole avvicinarsi agli ambienti che siamo soliti creare in Fortezza da Basso in Firenze e nelle Case Cucinelli presenti a Milano, Londra, Parigi e New York. Si rinnova così il legame da sempre fortissimo tra Brunello Cucinelli e Pitti Uomo, un appuntamento prestigioso che l’imprenditore ama sostenere in quanto eccezionale teatro di bellezza, nel segno del valore dell’alta artigianalità e del Made in Italy".