Inps, online la domanda per indennità Covid omnicomprensive: prorogata la scadenza

La domanda telematica per accedere all’indennità Covid omnicomprensiva è disponibile sul sito dell’Inps. A comunicarlo è lo stesso ente prevideniale, che spiega poi come "al fine di consentire all’utenza di aderire in tempi utili al beneficio, il termine di presentazione, d’intesa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è stato spostato dal 15 al 31 dicembre 2020".

A CHI SPETTA - La misura di indennizzo riguarda le categorie di lavoratori stabilite dall’art. 9 del decreto legge n. 157/2020, in particolare: i lavoratori autonomi occasionali; i lavoratori dello spettacolo; i lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori stagionali e i lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; i lavoratori intermittenti; i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio.

A breve verrà inoltre pubblicata la circolare di riferimento. Rimane immutata al 18 dicembre la scadenza per chi, nelle stesse categorie di lavoratori, deve fare ancora domanda per il precedente indennizzo fissato dall’art. 15 del decreto legge n.137/2020, su cui era già stata data una proroga con circolare Inps n.137/2020.