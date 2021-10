Confcommercio Umbria: "Green Pass utile, nonostante le criticità". E arriva il kit informativo per le imprese

“La priorità per tutte le imprese è l’uscita definitiva dall’emergenza sanitaria e, in questo senso, il Green Pass è uno strumento utile, nonostante le molte criticità”. A parlare alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di certificazione verde Covid-19 sui luoghi di lavoro è Giorgio Mencaroni, presidente di Confcommercio Umbria secondo cui "a diffusione di questo strumento deve ora andare di pari passo con l’allentamento delle misure per il distanziamento, che ancora limitano la fruizione degli esercizi commerciali e dei locali di intrattenimento”.

Dopo aver "affrontato due drammatici lockdown, con problemi prima perfino inimmaginabili", Mencaroni invita le imprese della Regione a guardare avanti con ottimismo: "Affronteremo anche questa ulteriore prova dell’applicazione del Green Pass, anche se si sono già evidenziate molte difficoltà oggettive". E ancora: "Le criticità maggiori risiedono nelle complicazioni organizzative per i controlli in entrata dei lavoratori e nel dover fare a meno di personale sprovvisto del Green Pass, soprattutto nelle imprese piccole dove la sostituzione anche di un solo dipendente può essere problematica. Riteniamo tuttavia che vaccini e Green Pass possano aiutarci a far ripartire la nostra economica, anche in un’ottica di rafforzamento della fiducia e della coesione sociale, quanto mai necessario in questo momento”.

Ecco così che per aiutare le imprese in questo passaggio Confcommercio Umbria ha realizzato un kit informativo che comprende anche la modulistica da utilizzare per essere in regola. Il kit può essere richiesto compilando un apposito Form (scaricabile al link: https://bit.ly/3FLar3s) o scrivendo a marketingassociativo@confcommercio.umbria.it.