Coronavirus, decreto Sostegni: come funzionano i nuovi aiuti alle imprese

Aiuti alle attività produttive; sanità e vaccini; enti locali; finanziamenti a scuola, cultura e filiere; pacchetto lavoro. Questi i cinque macro-capitoli individuati dal decreto Sostegni approvato dal Consiglio dei ministri presieduto dal 'premier' Mario Draghi per di 32 miliardi di euro di extradeficit autorizzati dal Parlamento. Si tratta di fatto della prima manovra economica del governo Draghi, alla quale ne seguirà un’altra a stretto gito di posta grazie a un nuovo scostamento di bilancio che il Parlamento dovrà approvare. “Questo intervento è un primo passo, ce ne sarà un secondo assolutamente necessario, ha infatti assicurato il premier spiegando che l’entità del deficit aggiuntivo sarà definita in base all’evoluzione della pandemia.

Una 'guida' dedicata ai nuovi aiuti alle imprese è stata intanto stilata dalla Confcommercio Umbria secondo cui bisogna “rafforzare decisamente” le risorse destinate ai ristori per imprese e partite Iva, anche al di là di quanto previsto dal decreto, facendo in modo che "i ristori siano più adeguati in termini di risorse, più inclusivi in termini di parametri d’accesso, più tempestivi in termini di meccanismi operativi”. Confcommercio sottolinea poi che gli 11 miliardi (quelli previsti per le attività produttive) vanno divisi tra circa tre milioni di soggetti e che “le imprese si trovano a fronteggiare l’impatto di una picchiata della spesa per consumi, nel 2020, prossima ai 130 miliardi di euro”.

Il decreto sostegni ha ancora forti limiti, secondo Confcommercio. I parametri per ottenere gli indennizzi sono troppo selettivi e le risorse sono insufficienti. Le speranze sono appese ai vaccini, ma intanto le imprese non hanno più riserve per andare avanti. È vitale “fare tutto ciò che è necessario”, come ha detto il presidente Draghi per salvare l’Unione europea, "ma - conclude Confcommercio Umbria - farlo in chiave italiana".

Ecco la 'guida' di Confcommercio Umbria dedicata ai nuovi aiuti alle imprese:

FISCO, STRALCIATE LE CARTELLE FINO A 5.000 EURO

AIUTI ALLE IMPRESE, QUANDO E QUANTO

LAVORO, BLOCCO DEI LICENZIAMENTI PER LE PMI

Continua a leggere >>>