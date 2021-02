Bonus asilo nido 2021, via alle domande on line: a chi spetta e come richiederlo

Via alle domande per il Bonus asilo nido 2021, con l'Inps che ha annunciato la pubblicazione on line della procedura che consente di presentare e consultare le domande per l’accesso all'agevolazione

"I genitori di figli nati, adottati o affidati dal 1° gennaio 2016 - spiega l'istituto previdenziale -, potranno accedere a un bonus per sostenere le spese per l’asilo nido o un contributo per il supporto, presso la propria abitazione, per bambini affetti da gravi patologie. Le domande possono essere presentate attraverso il sito INPS al servizio dedicato o presso i patronati".

"Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ Isee minorenne" spiega ancora Inps, che ha pubblicato anche un tutorial che fornisce tutte le informazioni necessarie e illustra le fasi della presentazione della domanda.

L'importo del bonus asilo nido 2021:

3.000 euro per famiglie con redditi Isee fino a 25.000 euro;

2.500 euro per famiglie con redditi Isee tre 25.000 e 40.000 euro;

1.500 euro per famiglie con redditi Isee oltre i 40.000 euro.