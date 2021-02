Sit-in di protesta davanti alla Regione, l'Unione Cuochi Umbri: "Al fianco di Michele Radicchia"

Coronavirus e crisi: il sostegno dei colleghi al cuoco perugino, che manifesta di fronte a Palazzo Donini per chiedere gli aiuti arretrati e la riapertura in sicurezza dei ristoranti

Non è solo Michele Radicchia, cuoco perugino di cui qualche giorno fa abbiamo pubblicato una lettera in cui spiegava la difficile situazione in cui si è ritrovato a causa dell'emergenza coronavirus. Un appoggio al sit-in di protesta #ESISTIAMO, da lui condotto davanti a Palazzo Donini a Perugia, arriva infatti oggi dall'Unione Regionale Cuochi Umbri.

"Il professionista perugino del settore enogastronomico - spiega una nota - da oggi fino a data da definirsi manifesterà pacificamente davanti alla sede della Giunta Regionale dell'Umbria per l'ottenimento dei seguenti punti:

- La riapertura dei locali del settore ristorazione nel rispetto delle normative sanitarie per il contenimento dell'epidemia Covid-19;

- L'erogazione di sovvenzioni concrete per sostenere il comparto enogastronomico che da novembre 2020 è impossibilitato a lavorare a causa delle restrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia Covid-19;

- Il pagamento delle sovvenzioni approvate da novembre 2020 ma non ancora retribuite.

L'Unione Regionale Cuochi Umbri, come all'interno dei propri territori altre assocociazioni affiliate alla Federazione Italiana Cuochi hanno già fatto, chiede alle istituzioni di intervenire seriamente nello sviluppo di politiche efficaci per affrontare il grave problema che sta affliggendo il comparto dell'enogastronomia nella regione Umbria. Infatti, a causa delle misure restrittive per il contenimento dell'epidemia Covid-19 molte città del territorio umbro stanno perdendo il propio capitale in merito all'offerta di servizi di accoglienza e ristorazione, con la dispersione degli operatori del settore e la chiusura definitiva di svariate strutture".