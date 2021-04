C'è anche Brunello Cucinelli tra i 46 miliardari d'Italia: la classifica di Forbes

C'è anche Brunello Cucinelli nella lista dei 46 miliardari d'Italia stilata da Forbes. Con un patrimonio di 1,7 miliardi di dollari, il 67enne imprenditore umbro della moda tallona il 27esimo della lista, Romano Minozzi (1,8 miliardi di dollari). Appaiate in classifica al 're del cachemire' (alla posizione n. 1.665 nel mondo) ci sono Sabrina Benetton, Giuliana Caprotti e Marina Caprotti mentre, con un patrimonio di 1,6 miliardi di dollari, seguono gli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana, l'ex patron interista Massimo Moratti, Mario Moretti Polegato & family.

L'italiano più ricco è Giovanni Ferrero (38esimo al mondo con un patrimonio di 25,1 miliardi di dollari) davanti a Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica (58° al mondo con 26,5 miliardi di dollari). Secondo i dati di Forbes a livello planetario, per il quarto anno di fila, è Jeff Bezos la persona più ricca del mondo (177 miliardi di dollari, 64 miliardi in più del 2020grazie alla crescita delle azioni di Amazon). Dietro di lui c'è Elon Musk (l'uomo che ha guadagnato più soldi nell'ultimo anno) con una fortuna di 151 miliardi di dollari (126,4 miliardi in più rispetto al 2020, quando era 31° con 24,6 miliardi) a spingerlo al secondo posto l’aumento del 705% del valore delle azioni di Tesla.

