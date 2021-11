Nuove aperture, a Corciano arriva Cisalfa Sport: 22 posti di lavoro, negozio da 1.400 metri quadrati

Nuove aperture in provincia di Perugia. A Corciano arriva il maxi punto vendita di Cisalfa Sport. Il punto vendita, aperto in via Gramsci, è stato inaugurato sabato 13 novembre. "Con una forza lavoro di 22 addetti - spiega una nota - il nuovo negozio è stato ideato con format 3.0 che comprende materiali ecologici ed illuminazione led a basso consumo. La metratura importante - 1.400 mq - abbraccia molteplici focus merceologici. L’impronta commerciale è quella dei mondi lifestyle e sportswear, con un’offerta completa di abbigliamento e calzature. Lo store vanta anche una significativa connotazione active presentando il meglio per praticare sport come il running, il calcio, il training e l’outdoor".