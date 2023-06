Corciano, nuovo centro commerciale aperto fino alle 21: oltre 40 assunzioni, tutte le particolarità

Una nuova apertura commerciale a Corciano: domani un nuovo Superstore Oasi che si va ad aggiungere agli altri due di Perugia, aperti nel 2016 e nel 2019. Con i punti vendita ad insegna Tigre e Tigre Amico arriva a 17 il totale dei punti vendita della Magazzini Gabrielli presenti ad oggi in Umbria.

L’Oasi si trova in via Filippo Turati su una superficie totale di 3.880 metri quadri, di cui 2.500 adibiti a vendita. Sul fronte delle assunzioni: sono 44 i contratti stipulati con uomini e donne tutti residenti in Provincia di Perugia. Il nuovo punto vendita sarà aperto con orario continuato dalle 8 alle 21 e sarà dotato di un parcheggio di 243 posti auto. L’assortimento ampio e profondo sarà costituito da circa 22.000 referenze di cui 4.000 non food e 18.000 food. La linea Selezione Qualità identifica prodotti freschi e freschissimi nei reparti Ortofrutta, Macelleria, Pescheria, Salumi e latticini, Gastronomia, mentre il prodotto a marchio Consilia è presente con 2.200 referenze nelle principali categorie merceologiche.Saranno inoltre presenti i prodotti della linea Fatti Buoni, nata per esaltare le eccellenze del nostro territorio.

“L’Umbria è una delle cinque regioni in cui da sempre operiamo, e qui, come nelle altre, vogliamo rafforzare la nostra presenza, ha detto Luciano Gabrielli, Presidente della Magazzini Gabrielli - Il nuovo Superstore farà parte di un complesso più’ ampio realizzato da una società del nostro gruppo attraverso la riqualificazione di un’area industriale dismessa. Rivitalizzare un immobile rimasto chiuso per tanti anni, trovando ad esso una nuova destinazione, è per noi motivo di orgoglio. Anche con questo nuovo punto vendita confermiamo la nostra volontà di rispettare tutti i parametri ambientali, economici e sociali; la sostenibilità è al primo posto di tutte le nostre scelte strategiche”.

Tra le particolarità: un corner sushi, una parafarmacia e sarà subito attivata anche l’operazione famiglie numerose., che prevede in un determinato giorno della settimana lo sconto del 10% per i nuclei familiari con più di tre figli. Per quanto riguarda iniziative sociali per il territorio, sarà da subito attiva la collaborazione con la Fondazione Banco Alimentare Umbria Onlus per la donazione ad Enti caritatevoli delle eccedenze invendute.