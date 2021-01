Corciano, Grancasa chiude: cassa integrazione per 29 dipendenti

L'annuncio dei sindacati: "È stato siglato nel corso di una riunione in videoconferenza con il ministero del Lavoro l’accordo per l’attivazione della cassa integrazione straordinaria per le lavoratrici e i lavoratori di Grancasa (Mercatone dell’Umbria) di Corciano, dopo che l’azienda ha deciso la cessazione dell’attività per ingenti perdite di fatturato".

La cassa integrazione, spiegano Cgil, Cisl e Uil, " interesserà tutti i 29 dipendenti del negozio di Corciano e avrà la durata di 12 mesi, nel corso dei quali la società ha preso l’impegno a valutare la ricollocazione di parte del personale presso l’altra unità ancora operativa, quella di Spello, qualora ci fossero però uscite. Al contempo, la regione Umbria attiverà percorsi di politiche attive (formazione e riqualificazione) per i lavoratori in cassa integrazione, convocando subito le parti sociali per definirne i contenuti".

“È chiaro che questo è solo un tampone momentaneo all’ennesima situazione emergenziale per la nostra regione, che vede altri posti di lavoro persi - commentano Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil - ma era intanto fondamentale garantire una copertura reddituale per le famiglie coinvolte. Ora però occorre fare in fretta per trovare soluzioni di ricollocazione per tutte le persone coinvolte, perché non possiamo permetterci di lasciare nessuno da solo”.