La Coop lancia i compattatori a Gualdo, Magione e Castiglione: metti le bottiglie in Pet e ottieni buoni spesa

Non sarà come in alcuni Paesi Europei dove riciclare bottiglie in Pet o alluminio attraverso uno speciale macchinario si ottengono dei denari a secondo delle quantità inserite, ma i compattatori che la Coop - dopo Castiglione - ha inserito nei pressi dei centri commerciali di Gualdo Tadino e Magione ai clienti ricicloni restituiranno dopo la plastica inserita (il Pet delle bottiglie in particolare) dei buoni acquisto con i quali fare la spesa. Il primo buono da 2 euro scattera alla 200esima bottiglia. Per ottenerli bisogna però essere soci coop, fare la tessera è possibile per tutti non ci sono ostacoli o vincoli. Il riciclaggio tramite compattatore inizia perà con lo scaricamento dell’app Coripet; le bottiglie in PET devono essere vuote, non schiacciate, con tappo, etichetta e codice a barre leggibile; il conteggio avviene attraverso ad una semplice sistema di lettura del codice a barre riportato sulla confezione.

Le bottiglie così raccolte andranno a diretto riciclo e saranno trasformate in R-PET, tornando così ad essere bottiglie idonee a contenere liquidi alimentari. “Con l’inaugurazione di questi due ulteriori ecocompattatori, merito della proficua collaborazione con le Amministrazioni locali e con Coripet, - ha dichiarato il Presidente del Gruppo Coop Centro Italia Antonio Bomarsi – vogliamo aumentare il nostro impegno nella tutela dell’ambiente per dare la possibilità a sempre più cittadini e soci Coop di fare, insieme a noi, la propria parte per il Pianeta, anche attraverso piccoli gesti quotidiani”.

Il responsabile ecocompattatori Coripet ha spiegato che si tratta di una piccola ma importante svolta verso la eco-sostenibilità: "Il “bottle to bottle” di Coripet – afferma Monica Pasquarelli, responsabile ecocompattatori Coripet – può contribuire attivamente alla svolta green di cui il nostro paese necessita, anche in vista della richiesta di aumentare la quota di raccolta di bottiglie in PET, obiettivo questo che ci viene richiesto anche in sede comunitaria. Sono certa che la cittadinanza contribuirà pienamente al successo di questa iniziativa, che fa bene all’ambiente e alla collettività che ne usufruisce”.