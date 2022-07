Nuovo servizio della Coop: lo Spid si attiva anche al supermercato

Lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale, con cui accedere ai servizi online della pubblica amministrazione (Inps, Agenzia delle entrate e molti altri) e dei privati aderenti, si può attivare anche al supermercato.

"Dopo un test partito nel mese di aprile presso il supermercato Coop di Castiglione del Lago - spiega una nota di Coop - sono ora 8 i punti vendita Coop Centro Italia che offrono gratuitamente questo tipo di servizio ai soci e ai clienti. Al punto vendita di Castiglione del Lago si sono aggiunti i supermercati Coop di Foligno, Spoleto, Orvieto, Rieti e gli Ipercoop di Collestrada, Terni ed Avezzano. Coop è il primo operatore della Gdo in Italia a rilasciare le identità Spid nei supermercati".

Per l'attivazione, evidenzia Coop, "due sono le modalità di rilascio: si può scegliere se eseguire l’intera procedura completa a punto vendita (20 minuti) oppure fare pochi passaggi online nel sito di Coop Centro Italia e poi recarsi a punto vendita solo per il riconoscimento (5 minuti). In entrambi i casi è necessario prenotare l’appuntamento al numero dedicato".

“Lo Spid al supermercato nasce dalla necessità di fornire beni e servizi alle migliori condizioni possibili e dalla consapevolezza della difficoltà che molte persone stanno affrontando nella gestione della propria identità digitale - spiega Lorenzo Pelosi, vicepresidente di Coop Centro Italia - . I numeri registrati nelle prime settimane hanno evidenziato quanto sia forte la richiesta di un supporto per ottenere lo Spid. Il digital divide infatti colpisce un po’ tutti: da chi non ha un pc a chi non ha le competenze informatiche per motivi culturali o anagrafici. Per questo abbiamo messo a disposizione punti vendita e personale dedicato per supportare soci, clienti e lavoratori, sia giovani che in special modo anziani, nell’attivare questo importante servizio digitale, ormai indispensabile per affrontare le necessità di tutti i giorni. Questo servizio è per noi espressione del nostro essere Cooperativa, che mette al centro tutti i bisogni dei soci e dei cittadini, in particolare di coloro che sono più fragili”.

L’iniziativa, sottolinea, "fa seguito all’accordo sottoscritto fra Coop Italia e Namirial, per il rilascio dello Spid (Namirial è il fornitore che operativamente permette l’apertura dello Spid e che ospita le identità digitali)".