Contratti di lavoro, accordo Unipg-Confindustria: "Contrastare il fenomeno della fuga dei giovani dall'Umbria"

Una sottoscrizione è molto più di quel che sembra e spesso racchiude sinergie territoriali e passi verso il futuro. È il caso della firma della convenzione quadro, fra il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia e Confindustria Umbria, per i servizi della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro.

Un accordo sottoscritto questa mattina, martedì 9 gennaio, dal direttore del dipartimento di Giurisprudenza Andrea Sassi e dal presidente di Confindustria Vincenzo Briziarelli.

La commissione di certificazione del dipartimento, presieduta dal professor Stefano Cairoli, svolge un ruolo molto importante e ha l’obiettivo di offrire servizi qualificati e certificati per la gestione dei contratti di lavoro, prevenendo eventuali controversie e garantendo la conformità alla normativa vigente.

Istituita nel 2019 la commissione è composta da esperti del diritto del lavoro che verificano la validità dei contratti stipulati tra le parti, assicurando così la tutela dei lavoratori e delle imprese.

Si tratta di una grande opportunità per il dipartimento di Giurisprudenza che, come ha specificato Sassi “punta sulla terza missione”, ovvero sulle attività di trasferimento della conoscenza e di creazione di sinergie con il territorio, e per gli associati di Confindustria Umbria che possono beneficiare di una semplificazione e di un supporto nella gestione dei contratti.

La firma di una convenzione quadro tra il dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Perugia e Confindustria Umbria segna dunque un passo importante nella collaborazione tra il mondo accademico e quello imprenditoriale e si inserisce in un contesto di valorizzazione delle eccellenze formative e produttive dell’Umbria, con l’intento di favorire il riconoscimento delle opportunità professionali offerte dalla regione e di contrastare la fuga dei talenti.

A proposito della relazione tra il mondo universitario e quello produttivo, Briziarelli ha sottolineato: “Spesso si percepisce una grande distanza tra questi due ambiti, come se fossero realtà separate. Per contrastare il fenomeno della fuga dei giovani e creare una filiera corta tra l’eccellenza della formazione e l’eccellenza produttiva è essenziale far conoscere ai giovani tutte le opportunità che hanno restando in Umbria”.