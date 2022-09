Contro il caro-vita, c'è l'accordo per l'abbonamento a 60 euro l'anno per gli universitari. Melasecche: "Gratis sotto i 35mila euro di reddito"

Abbonamenti agevolati al costo annuo di 60 euro che diventeranno gratuiti per la quasi totalità degli studenti universitari che hanno avuto nel 2021 un reddito inferiore a 35.000 euro. Una novità importantissima che porta la firma dell’assessore alle infrastrutture e trasporti, Enrico Melasecche, e che è stata ratificata dallo schema di convenzione tra Regione Umbria, Università degli Studi di Perugia, Comune di Perugia, Busitalia Sita Nord S.r.l., Ishtar Scarl, TPL Mobilità Scarl, ATC & Partners Mobilità Scarl e Minimetrò S.p.A.

Un abbonamento universitario che entrerà in vigore nell'anno accademico 2022-2023 via sperimentale e per il momento riguarda gli studenti universitari iscritti all’Università degli Studi di Perugia. Ma c'è un altro particolare importante in questo progetto: sfruttare anche il bonus ministeriale per rendere l’abbonamento del tutto gratuito per la quasi totalità degli studenti universitari che hanno avuto nel 2021 un reddito inferiore a 35.000 euro.

I servizi individuati come fruibili sono quelli del trasporto urbano su gomma, il servizio Minimetrò di Perugia e la funicolare di Orvieto; i servizi extraurbani su gomma svolti in ambito regionale; la linea ferroviaria regionale Sansepolcro-Umbertide-Terni e diramazione Perugia San Giovanni e Perugia Sant’Anna.

“Naturalmente – conclude l’assessore Melasecche – le agevolazioni previste in questa convenzione partiranno non appena tutti gli Enti coinvolti avranno dato la loro approvazione e cioè nel termine previsto del 4 ottobre prossimo. Pertanto il consiglio che mi sento di dare agli studenti è quello di recarsi agli sportelli solo a partire da questa data. Prima del 4 ottobre infatti pagherebbero l’abbonamento a costo pieno e senza alcuna possibilità di rimborso”.