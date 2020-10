Contributi per le aziende di trasporto persone e per gli operatori del turismo, da domani le domande

Contributi economici a favore del trasporto persone e delle professioni turistiche. Sarà pubblicato domani, venerdì 23 ottobre, sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria e sul sito di Sviluppumbria l’avviso pubblico per richiedere il contributo.

Michela Sciurpa, amministratore unico di Sviluppumbria, evidenzia come "l’Agenzia regionale è vicina alle imprese umbre sostenendole da un punto di vista economico con la concessione di contributi pubblici e con la fornitura di servizi a sostegno della loro crescita e del loro sviluppo aziendale. Sviluppumbria si pone l’obbiettivo di informare e aiutare tutte le imprese umbre operanti nei servizi del settore turistico che stanno affrontando numerose difficoltà di ordine economico e finanziario derivanti dall’emergenza sanitaria a livello internazionale”.

A partire dal 23 ottobre e fino al 20 novembre 2020, alle ore 13.00, tutte le imprese e professionisti del settore dei trasporti passeggeri e del turismo operanti con i codici Ateco 49.31, 49.32, 49.39.09 e 79.90.2 potranno presentare Domanda di contributo a Sviluppumbria a mezzo Pec a sviluppumbria@legalmail.it.

L’indennizzo a fondo perduto riconosciuto per singolo beneficiario è di 1.500 euro per le attività di trasporto con taxi, noleggio di autovetture con conducente; 4.000 euro per ciascuna impresa di bus turistici e 1.500 euro per le attività delle guide e degli accompagnatori turistici.

"Una misura di sostegno al settore tra i più colpiti dalla crisi economica derivante dall’epidemia da Coronavirus che, per quanto non sarà sufficiente a compensare le perdite subite dalle categorie, rappresenta un segnale concreto di vicinanza della Regione ai lavoratori delle medesime" ha detto l'assessore regionale Michele Fioroni.

"Con questo intervento – ha dichiarato l’assessore regionale al turismo, Paola Agabiti - ribadiamo la nostra attenzione per le professioni, che rappresentano un fattore fondamentale per il rafforzamento di un sistema turistico sempre più accessibile, sostenibile e di qualità".