Connesi spa, insediato il nuovo consiglio d'amministrazione: i nomi

Dopo il completamento dell’acquisizione delle azioni dell’azienda da parte di Dhh SpA, società quotata in Euronext Growth Milan che fornisce infrastrutture per la gestione di siti web, app, e-commerce e applicazioni SaaS, si è riunito il neoeletto consiglio di amministrazione di Connesi, con conferme e nuovi ingressi.

Come spiega una nota "Nicolò e Antonio Bartolini, anche a testimonianza del passaggio generazionale iniziato dal fondatore di Connesi, l’ingegnere Massimo Bartolini, assumono il ruolo di amministratori con delega, Nicolò Bartolini, all’area Commerciale, Marketing e Produzione, mentre Antonio Bartolini guiderà l’area Tecnologie, R&D e Infrastrutture". E ancroa: "Confermato amministratore, indipendente, con delega per l’area Amministrazione-Finanza-Controllo, il dottore commercialista e revisore legale Giulio Maria Zava, il quale ha avuto un’importante esperienza in un Audit Firm internazionale. Per la presidenza del Consiglio di amministrazione è stato nominato Vincenzo Zappavigna, dottore commercialista".

In 19 anni Connesi Spa "è cresciuta passando da azienda per i servizi informatici a operatore di telecomunicazioni, con un portfolio clienti che spazia tra importanti aziende dei territori umbri, marchigiani, toscani e abruzzesi, pubbliche amministrazioni, associazioni di categoria ed eventi di rilevanza regionale e nazionale".

"Desidero prima di tutto ringraziare il Board di Connesi – ha commentato il presidente Zappavigna – che mi ha permesso in pochi mesi di entrare nelle dinamiche aziendali; sarà un’importante sfida e vogliamo continuare a essere tra i principali operatori di telecomunicazioni nei territori del centro Italia, nei servizi e nelle soluzioni B2B di connettività, telefonia, cloud e sicurezza, al servizio delle imprese e della Pubblica amministrazione accompagnandole verso la digital transformation. Questo rafforzando le infrastrutture e i servizi, nonché, continuando a investire sul territorio, in quanto la connettività è diventata un vettore cruciale per lo sviluppo e la crescita economica di Pubblica amministrazione ed imprese".