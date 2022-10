Coniugare economia ed etica, a Brunello Cucinelli il dottorato honoris causa de La Sapienza di Roma

Dottorato honoris causa in Management, Banking and Commodity Sciences all’Università La Sapienza di Roma per Brunello Cucinelli. Alla presenza della rettrice Antonella Polimeni, del preside della facoltà di Economia, Fabrizio D’Ascenzo e di tutto il Senato Accademico l’imprenditore del cashmere ha tenuto la sua lectio doctoralis dal titolo “La mia idea di una vita in armonia con il Creato”.

Richiamando il trattato del XV secolo “Elogio del mercante onorevole” dell’umanista Benedetto Cotrugli, Cucinelli ha sottolineato l’importanza di coniugare economia ed etica, profitto e dono, affari e rispetto del prossimo.

“Sono davvero molto onorato di questo importante e prestigioso riconoscimento accademico, innanzitutto perché proviene da un tempio laico del sapere che stimo moltissimo e che considero una delle meraviglie del nostro amato Bel Paese” ha commentato Cucinelli sottolineando come sia stato “un vero e proprio dono che al mio discorso abbiano assistito gli stimati giornalisti e anche alcuni carissimi amici, studenti e professori, con i quali ho condiviso questo momento umanamente alto e gioioso”.

“Credo che l’Università sia il sale della terra e coltivo da sempre una mia personale devozione per chi è impegnato nella trasmissione del Sapere. Sono convinto che la ricerca e la cultura, così bene rappresentate da tutto il corpo docente della Sapienza di Roma, siano tra le voci più autentiche dell’umanità, e l’essere umano ne ha un estremo bisogno al pari della pace, della fratellanza tra i popoli e dell’armonia con il Creato. Questa credo sia la via che dobbiamo sempre cercare di percorrere, per la dignità di tutti e nel rispetto di ogni persona umana” ha concluso l’imprenditore umbro. (AGI)