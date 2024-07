Confindustria Umbria, tutte le nuove nomine

Rinnovo dei vertici di otto delle dieci Sezioni di Categoria in cui è articolata Confindustria Umbria. Nel mese di luglio si sono riunite in assemblea le Sezioni: Abbigliamento, Agroalimentare, Chimica, Laterizi, Manufatti in cemento ed estrattiva, Meccanica, Servizi Innovativi e Tecnologici, Trasporti e Turismo. In occasione delle assemblee sono stati rieletti anche i Consigli direttivi di ciascuna Sezione.

Le Sezioni di Categoria, spiegano gli industriali umbri, "aggregano le aziende in base alla filiera in cui operano, approfondiscono temi e sviluppano iniziative in base alle necessità specifiche del settore a cui appartengono in coerenza con le politiche di Confindustria Umbria e stretto collegamento e coordinamento tra loro e con le Sezioni Territoriali".

Ecco tutte le nomine

Sezione Abbigliamento

Alla presidenza della Sezione Abbigliamento è stato confermato Leonardo Mazzocchio (A.B. Creazioni). L’assemblea ha inoltre confermato Margherita Tofi (Aquarama Sportswear) alla vicepresidenza. Mazzocchio ha ripercorso brevemente il lavoro portato avanti soffermandosi in particolare sulla collaborazione con gli istituti scolastici e in particolare sull’ampliamento del progetto “Istituti di eccellenza”, nato per fornire agli studenti competenze tecniche nel campo della maglieria e delle confezioni assicurando così il necessario ricambio generazionale per figure ad oggi difficilmente reperibili e incentivando i giovani a cogliere le opportunità di lavoro offerte dall’industria della moda.

Sezione Agroalimentare

L’assemblea della Sezione Agroalimentare ha confermato Francesco Lanzi (La Romana Farine) alla presidenza e Daniele Grigi (Food Italiae) alla vicepresidenza.

Uno degli ambiti sui quali si è incentrato il lavoro della Sezione è stato quello di rinnovare un proficuo rapporto istituzionale con l’Assessorato alle Politiche Agricole e Agroalimentari della Regione Umbria, grazie al quale Confindustria Umbria ha potuto prendere parte ai lavori dei tavoli tecnici per la gestione delle risorse della nuova programmazione dei fondi europei in dote alla Regione Umbria. La Sezione porterà avanti con continuità gli impegni avviati nel precedente biennio, con particolare riguardo al lavoro sulla sostenibilità e sulla tracciabilità in collaborazione con le istituzioni.

Sezione Chimica e Plastica

La Sezione Chimica sarà guidata da Rodolfo Rosa (Exolon Group) alla presidenza e da Luca Bianconi (Polycart) alla vicepresidenza.

Rosa ha sottolineato la volontà di proseguire nell’organizzazione di visite aziendali per contribuire a rendere sempre più stretto il network di imprese che in Umbria operano nel settore e favorire nuove collaborazioni. L’impegno della Sezione proseguirà con l’approfondimento e la partecipazione all’avvio dei due spoke a Terni e Nocera Umbra dell’ecosistema per l’innovazione Progetto Vitality e dei relativi bandi cascata per le imprese sui nanomateriali (spoke 9) e biomateriali (spoke 10).

Sezione Laterizi, Manufatti in cemento ed estrattiva

Sarà Luca Cipiccia (Calcestruzzi Cipiccia) a continuare a guidare la Sezione Laterizi, Manufatti in cemento ed Estrattiva insieme al vicepresidente Marco Pecetti (Generale Prefabbricati).

Il prossimo biennio sarà orientato soprattutto ad affrontare i temi legati alla sostenibilità ambientale e a proseguire un confronto costruttivo con le istituzioni per portare avanti le istanze delle aziende che operano in questi settori con particolare riguardo alla semplificazione amministrativa.

Sezione Meccanica

L’assemblea della Meccanica ha confermato Paolo Garofoli (Garofoli) alla presidenza e Andrea Marcantonini (MCT Italy) alla vicepresidenza.

Il prossimo biennio sarà dedicato all’approfondimento dei temi che maggiormente hanno un impatto sulle aziende meccaniche come quello della doppia transizione che riguarda sia la digitalizzazione che la sostenibilità in chiave Esg. Fondamentale, inoltre, sarà lavorare alla valorizzazione del capitale umano - presente e futuro - con particolare attenzione alla questione education quale principale leva per far fronte al disallineamento tra domanda e offerta di competenze qualificate in un settore fortemente innovativo e in continua evoluzione.

Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici

Il tema dell’innovazione e della digitalizzazione come leva per lo sviluppo è stato affrontato dal confermato presidente della Sezione Servizi Innovativi e Tecnologici, Mariano Gattafoni (Btree), che sarà affiancato dal vicepresidente Luigi Magni (Pragma Engineering).

Prioritario sarà il rafforzamento sia della collaborazione con Umbria Digital Innovation Hub che l’approfondimento dei rapporti tra le aziende del settore, per sviluppare collaborazioni per supportare i processi di trasformazione digitale delle imprese del territorio. Si tratta di trasformazioni radicali che - nell’era dell’intelligenza artificiale - richiedono servizi tecnologici e consulenziali di altissimo livello.

Sezione Trasporti

La Sezione Trasporti avrà alla presidenza ancora Romeo Leorsini (Leorsini Romeo&C.) e alla vicepresidenza Flavio Cecchetti (Susa).

Leorsini ha sottolineato come l’attività della Sezione sarà dedicata ad affrontare le principali problematiche con cui si trova a fare i conti il comparto, dalla sicurezza ai servizi logistici fino alla carenza di autisti, cercando di individuare in sinergia percorsi comuni.

Sezione Turismo

Ilaria Baccarelli (Roccafiore Wine Resort & Spa – Il Collino di Todi) guiderà la Sezione Turismo coadiuvata dalla vicepresidente Maria Carmela Colaiacovo (Park Hotel Ai Cappuccini).

Qui il rinnovato e proficuo scambio con la Regione Umbria ha contribuito alla nascita del marchio-ombrello “Umbria cuore verde d’Italia”, alla revisione del Testo unico sul turismo e alla redazione di bandi a sostegno dello sviluppo del settore.