Confindustria Umbria, Sezione Turismo: Maria Carmela Colaiacovo nuovo presidente

Sarà l’imprenditrice Maria Carmela Colaiacovo (Park Hotel Ai Cappuccini) a guidare la Sezione Turismo di Confindustria Umbria per il prossimo biennio 2020-2022. L’elezione è avvenuta giovedì 23 luglio nel corso dell’Assemblea, riunita in videoconferenza, che ha inoltre eletto Ilaria Baccarelli (Residenza Roccafiore – Il Collino di Todi) alla Vicepresidenza e nominato il Consiglio Direttivo.

La neo eletta Colaiacovo, che è anche Vicepresidente di Confindustria Alberghi e di Federturismo Confindustria, ha espresso un vivo ringraziamento al Presidente uscente Andrea Sfascia (Borgo Brufa), giunto al termine del proprio mandato, e sottolineato la volontà di dare continuità all’impegno da lui portato avanti per supportare le aziende umbre del settore in un momento particolarmente difficile a causa dei pesanti effetti dell’emergenza sanitaria.

“Il turismo umbro, così come quello italiano – ha evidenziato Maria Carmela Colaiacovo – sta attraversando un periodo di grande difficoltà. Il lockdown ha destabilizzato il settore alberghiero, generando una crisi profonda. Per agganciare la ripresa – ha aggiunto – occorrono non solo politiche incentivanti e interventi di sostegno economico, ma anche un piano di sviluppo della promozione turistica del territorio che faccia leva sulle sue numerose eccellenze: dalla cultura alla bellezza paesaggistica, passando per la tradizione manifatturiera che rappresenta un fattore distintivo per la valorizzazione e l’attrattività della nostra regione”. Il turismo come driver di crescita e competitività: è intorno a questo tema che ruotano le priorità del prossimo mandato. “Il turismo – ha precisato Maria Carmela Colaiacovo – crea flussi di persone e merci, concorrendo allo sviluppo dell'intera economia, dall'industria pesante alle società di servizi. Bisogna quindi lavorare ad iniziative di promozione integrata del territorio, puntando sui suoi punti di forza e unicità, rafforzandoli e rilanciandoli”. Per la ripresa economica del comparto sarà poi necessario guardare ai fondi europei, attraverso l’elaborazione di idee e progetti – orientati allo sviluppo e all’innovazione – che consentano di cogliere le opportunità che si presenteranno.

Alla parte pubblica dell’Assemblea è intervenuto il Presidente di Confindustria Umbria, Antonio Alunni: “È il momento di investire nel futuro – ha affermato il Presidente Alunni – in questi momenti di difficoltà bisogna rinnovarsi e mettere in atto azioni che possano trasformare in meglio le nostre aziende. Nella nostra regione abbiamo molte eccellenze, in tanti settori, e il turismo rappresenta un asset strategico per lo sviluppo del territorio e la valorizzazione del nostro patrimonio”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo della Sezione Turismo: Sabrina Ceprini, Giulia Franceschini, Dante Palazzetti, Zenaide Giulia Giunta Tremi, Maria Proietti, Andrea Sfascia, Herbert Svolacchia, Leonardo Troiani, Paolo Zuccari.