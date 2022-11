Confindustria Umbria, nuove nomine nella sezione Energia

Sarà Emiliano Maratea, referente affari istituzionali e sostenibilità per Toscana e Umbria di Enel Italia, a guidare la sezione Energia di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che si è svolta nella sede di Confindustria Umbria a Perugia. Alla vicepresidenza è stato eletto Matteo Minelli, amministratore delegato dell’azienda Ecosuntek di Gualdo Tadino. Rinnovato anche il Consiglio direttivo della sezione, che associa e rappresenta aziende produttrici e distributrici di energia elettrica, idroelettrica, fotovoltaico solare, termica, geotermica, eolica, da biomasse e biogas.

Il presidente uscente Giuseppe Consentino, giunto al termine del proprio mandato, ha ripercorso le tappe principali dell’attività svolta dalla Sezione nell’ultimo quadriennio: “Sono stati anni impegnativi e complessi – ha evidenziato Consentino – durante i quali abbiamo cercato di promuovere iniziative di confronto su tematiche di interesse comune. Tra queste la liberalizzazione del mercato dell’energia e la gestione delle acque, le opportunità di sviluppo delle fonti rinnovabili nel settore elettrico e le strategie per raggiungere gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l’energia e il clima. Durante l’emergenza sanitaria abbiamo inoltre gestito le problematiche legate al lockdown e ci troviamo oggi alle prese con l’incremento esponenziale del prezzo delle materie energetiche, che investe trasversalmente e in modo preoccupante tutti i settori economici, rendendo urgente l’adozione di misure strutturali”.

“Intendo svolgere l’incarico che mi è stato affidato, e di cui sono onorato, in continuità con il lavoro di altissimo livello svolto finora – ha affermato Maratea – portando avanti strategie che, con la consapevolezza di oggi, ci portano sempre più ad apprezzare le politiche di efficienza energetica, innovazione, sviluppo delle rinnovabili e sostenibilità proprie di ciascuna impresa. In questo tempo di crisi energetica ci aspettano sfide impegnative, che rendono quanto mai necessaria la collaborazione tra le nostre imprese e un raccordo sempre più stretto con le istituzioni”.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio direttivo della sezione che sarà formato da: Paolo Allegretti, Comunità Energetiche; Laura Caparvi, Umbria Energy; Andrea Catarinucci, Umbra Acque; Enzo Di Matteo, Lenergia; Leonardo Pozzoli, Free Luce&Gas e Vincent Spinelli, Edison.