Confindustria Umbria, nuove nomine nella sezione Turismo: tutti i nomi

Sarà Ilaria Baccarelli (Residenza Roccafiore – Il Collino di Todi) a guidare la Sezione Turismo di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L’elezione è avvenuta nel corso dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche associative, che si è riunita nella sede di Confindustria Umbria a Perugia. Alla vicepresidenza è stata eletta Maria Carmela Colaiacovo (Park Hotel Ai Cappuccini), già presidente nel biennio appena concluso. Rinnovato anche il Consiglio direttivo della Sezione. Ai lavori ha partecipato il direttore generale di Confindustria Umbria, Simone Cascioli.

“Questo passaggio di testimone – ha evidenziato Maria Carmela Colaiacovo che, a livello nazionale, è anche Presidente di Confindustria Alberghi – avviene in un momento particolarmente complesso e caratterizzato da sfide difficili per le nostre aziende, ma sono certa che Ilaria Baccarelli saprà portare avanti i progetti avviati insieme per restituire centralità alle istanze di un settore strategico per lo sviluppo del territorio. In questi due anni abbiamo dovuto affrontare la pandemia, che ha avuto conseguenze gravissime per il settore. Abbiamo dialogato costantemente con le istituzioni nazionali e regionali per gestire le problematiche sia sanitarie che finanziarie, in modo da garantire la tenuta e il rilancio del comparto, che oggi si trova a fare i conti con un tema drammaticamente nuovo come la crisi energetica. Abbiamo bisogno di interventi urgenti per assicurare la continuità nei prossimi mesi e non interrompere la ripresa avviata solo pochi mesi fa”.

Il turismo come leva per la crescita economica e sociale del territorio, capace di generare occupazione e attrattività: è intorno a questa consapevolezza che ruoteranno gli obiettivi del prossimo mandato.

“Intendo svolgere questo incarico, di cui sono onorata, in continuità con il lavoro svolto in maniera esemplare da chi mi ha preceduto – ha sottolineato la Presidente Ilaria Baccarelli – concentrando l’attività della Sezione su alcuni obiettivi prioritari. Continueremo a collaborare con la Regione per contrastare il fenomeno dell’abusivismo, garantendo la trasparenza dell’offerta e un comparto turistico sano, e per rafforzare la promozione turistica del territorio. In questo periodo così complesso avrà un ruolo determinante il tema dell’efficientamento energetico e della sostenibilità, non solo ambientale ma anche economica delle nostre strutture. Ci occuperemo inoltre della formazione, per cercare di rispondere alla carenza di figure professionali che sta condizionando l’operatività delle imprese. Proseguiremo inoltre l’azione di sviluppo associativo, per coinvolgere nuove realtà aziendali nell’attività della Sezione Turismo, che rappresenta un settore storicamente importante per Confindustria Umbria. Nella nostra regione abbiamo tante eccellenze, lavoreremo al fianco degli operatori per supportarli, guidati da un grande amore per il nostro territorio”.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio direttivo della sezione Turismo. Ecco tutti i nomi.