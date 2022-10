Confindustria Umbria, nuove nomine nella sezione Trasporti

L’Assemblea della sezione Trasporti di Confindustria Umbria ha eletto il nuovo presidente per il biennio 2022-2024: Romeo Leorsini, dell’azienda Leorsini Romeo & C. di Acquasparta. Vicepresidente sarà Flavio Cecchetti, dell’azienda Susa di Corciano. L’assemblea, che si è svolta nella sede di Confindustria Umbria a Perugia, ha eletto anche i componenti del Consiglio direttivo.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente uscente Gianfranco Buini, giunto al termine del proprio mandato: “In questi quattro anni – ha ricordato Buini – abbiamo cercato di conoscere più da vicino le aziende del nostro comparto, ascoltandone le esigenze e confrontandoci sui temi che più interessano il settore: dalla carenza di autisti agli aspetti normativi legati, ad esempio, ai trasporti eccezionali. Abbiamo poi portato avanti un dialogo costante con le istituzioni, per affrontare le questioni legate alle principali infrastrutture del territorio, esaminando problematiche e prospettive per la viabilità e il trasporto, di passeggeri e merci. L’attività della Sezione si è inoltre concentrata sulle problematiche contingenti, legate all’incremento del prezzo del carburante e all’applicazione del Green pass durante l’emergenza sanitaria”.

Nel segno della continuità l’intervento del neo Presidente Romeo Leorsini, già vicepresidente della sezione nel precedente mandato, che ringraziando l’Assemblea per la fiducia dimostratagli ha sottolineato di voler proseguire il lavoro svolto dal suo predecessore. “Questo incarico – ha evidenziato Leorsini – è per me motivo di orgoglio e, al tempo stesso, una grande responsabilità. Mi dedicherò con impegno all’attività della Sezione, che rappresenta un anello importante della nostra economia. Affronteremo le principali problematiche con cui si trova a fare i conti il comparto, dalla sicurezza fino ai servizi logistici, cercando di trovare soluzioni e operando sempre in sinergia. In questo momento così difficile è fondamentale restare uniti e muoversi nella stessa direzione”.

L’Assemblea ha eletto anche i componenti del Consiglio direttivo della sezione. Ecco tutti i nomi: Filippo Arcidiacono, Nizzi; Stefano Asciutti, Asciutti; Leonardo Baccarelli, Socobit; Catia Brozzi, THS Tast Horses Services; Maurizio Buini, Delta Service; Silvia Cavaliere, Gruppo FS - RFI Rete Ferroviaria Italiana; Alessio Cinfrignini, Gruppo FS - Busitalia Sita Nord; Luciano Ciotti, Ciotti Luciano; Domenico Di Biagi, Di Biagi Costantino; Giovanni Ferretti, F.lli Ferretti E. & E.; Guido Remo Gioia, Sulga; Francesco Giorgini Bernardini, Guido Bernardini; Riccardo Morelli, Morelli Logistica & Servizi; Romolo Murolo, Gruppo FS - Mercitalia Rail; Umberto Solimeno, S.A.S.E.; Maurizio Tosti, Tracem; Giovanni Troiani, Autoservizi Troiani e Gennaro Vivolo, G.S.V. Autotrasporti.