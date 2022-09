Confindustria Umbria, le nuove nomine alla sezione di Foligno: tutti i nomi

Corrado Bocci, titolare dell’azienda Pav.I., specializzata nella costruzione di infrastrutture stradali, è stato confermato alla Presidenza della Sezione Territoriale Foligno di Confindustria Umbria per il biennio 2022-2024. L’Assemblea, che si è riunita nella sede di Sviluppumbria a Foligno per il rinnovo delle cariche associative, ha inoltre confermato alla vicepresidenza Elena Proietti (Erreppi) ed eletto il Consiglio Direttivo. Ai lavori ha partecipato anche il direttore generale di Confindustria Umbria, Simone Cascioli.

Digitalizzazione, formazione, confronto e dialogo con le istituzioni restano tra i temi principali dell’attività della Sezione di Foligno, che conta circa cento imprese associate con oltre tremila dipendenti.

“Lavoreremo su obiettivi semplici ma allo stesso tempo ambiziosi, per essere sempre più un riferimento per le imprese del territorio” ha spiegato il Presidente Bocci, che ha presentato all’Assemblea il programma di lavoro che orienterà le attività del prossimo biennio. “Proseguiremo – ha aggiunto – sulla traccia di ciò che abbiamo iniziato, sperando che il Covid non ci tarpi le ali così come è successo nel primo biennio. Intendiamo continuare a collaborare con gli enti locali, alcuni progetti sono stati già avviati ad esempio quello sulla digitalizzazione del Comune di Foligno. La digitalizzazione è infatti uno dei nostri driver e, avvalendoci dei servizi specializzati di Confindustria Umbria, cercheremo di realizzare nuove iniziative dedicate a cybersecurity e intelligenza artificiale”.

Prioritaria resta la crescita economica del territorio “alla quale intendiamo contribuire – ha evidenziato Bocci – lavorando in sinergia con tutte le risorse del sistema Confindustria, con le istituzioni e l’Università, a servizio delle nostre imprese e della comunità. Siamo convinti che tutti insieme potremo dare un grosso contributo in un momento così difficile e con delle sfide molto impegnative”.

Eletto anche i componenti del Consiglio Direttivo: ecco tutti i nomi