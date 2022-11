NOMINE E POLTRONE | Confindustria Umbria, eletti gli otto nuovi membri del consiglio generale: i nomi e le aziende

L'assemblea di Confindustria Umbria oltre a fare il punto sulla crisi energetica e gli interventi da adottare subito per salvare le aziende, è stata anche l'occasione per gli associati per eleggere otto dei componenti nell’ambito del Consiglio Generale, l’organo consultivo di Confindustria Umbria guidato dal Presidente Briziarelli.

Sono stati eletti: Gianluigi Angelantoni (Angelantoni Industrie), Paolo Bazzica (Bazzica / Promass), Filippo Calabrese (Umbra Acque), Ilaria Caporali (Liomatic), Paola Colaiacovo (Colabeton), Giacomo Filippi Coccetta (Fabiana Filippi), Matteo Minelli (Ecosuntek / Eco Trade / Flea Società Agricola), Massimo Piacenti (All Food).

Durante l’Assemblea, Confindustria Umbria ha consegnato anche il “Premio fedeltà associativa” alle aziende iscritte da 50 e 75 anni. Sono state premiate sei aziende: Angelantoni Industrie, C.D.P. De Poi, Frantoio Oleario Bartolini Emilio, Ratini Giuseppe e Figli, I.M.E.C. e Telelettra.