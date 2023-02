Alta formazione, accordo tra Umbria Business School e la prestigiosa UCL School di Londra: a Perugia la scuola dei manager del futuro

Un accordo internazionale che dimostra tutto il valore, acquisito in questi 5 anni, dall'Umbria Business School, la scuola di alta formazione manageriale di Confindustria Umbria, che dal 2023 potrà contare su collaborazione pesante e pensante con UCL School of Management, la prestigiosa università britannica con sede a Londra. La collaborazione si inserisce in un programma formativo che ha sempre curato con molta attenzione la qualità dei corsi coinvolgendo docenti dalle più accreditate università del mondo.

Anche per il 2023, l’obiettivo di Umbria Business School è quello di offrire ad imprenditori e manager di tutto il territorio nazionale una formazione e un aggiornamento continuo delle competenze in linea con la costante evoluzione del tessuto economico e industriale. Durante i cinque anni di attività sono stati circa dodicimila gli studenti e circa mille le imprese coinvolte nelle attività formative. I temi trattati vanno dalla strategia alla governance d’impresa alle risorse umane alla finanza e controllo al marketing; per arrivare a toccare i temi caldi come vendite e security management.



"La Umbria Business School – ha spiegato il presidente di Sistemi Formativi Confindustria Umbria Riccardo Stefanelli – non solo si rivolge ormai a tutto il territorio nazionale e rappresenta a tutti gli effetti un ente formatore capace di attrarre studenti da ogni regione d’Italia, ma con ogni legittimità si pone come una realtà didattica di alto profilo in grado di misurarsi con orizzonti sempre più allargati. L’accordo che abbiamo siglato credo sia storico da almeno due punti di vista. Innanzitutto va a suggellare un’intesa molto importante con una realtà di grande eccellenza formativa, che all’indiscusso suo prestigio ha sempre saputo abbinare una costante attenzione a quelle che sono le migliori esperienze di business mondiale oltre che alle più aggiornate strategie di creazione e gestione di una leadership efficace. Al tempo stesso, però, tale accordo non fa che confermare che i valori della nostra Umbria Business School ci permettono di dialogare alla pari con queste belle realtà di eccellenza formativa di livello internazionale. Un dono davvero speciale, insomma, che in qualche modo stiamo offrendo alla crescita del nostro amato territorio".

Nell’ambito di Umbria Business School rientra anche il percorso di alta formazione manageriale “Programme for Global Leadership Development 2023” che, guidato da Paolo Taticchi, professore e MBA Deputy Director dell’University College London-School of Management, può contare sul coinvolgimento dei migliori docenti e professionisti di business del panorama internazionale. Le tematiche scelte, sviluppate in workshop di una giornata di formazione, offrono una formazione pratica di altissima qualità per quelle aziende che vogliono gestire il cambiamento e rimanere competitive nello scenario globale. Saranno affrontati e approfonditi temi determinanti per la competitività delle imprese: dall’internazionalizzazione all’innovazione tecnologica, dall’individuazione di nuove soluzioni finanziarie all’identificazione e all’implementazione di una strategia competitiva efficace, anche in periodi di crisi, fino alla pianificazione e alla gestione strategica della catena di fornitura.

In questo contesto si inserisce pienamente la collaborazione con UCL School of Management, che prevede la possibilità per i partecipanti di godere di un periodo a Londra. La London Immersion, infatti, offre l’opportunità di studiare in maniera pratica temi di leadership in una delle capitali del business mondiale.

«Questa terza edizione alza ulteriormente la qualità dell’offerta formativa – rileva Paolo Taticchi – con un numero più ampio di docenti di fama internazionale, tematiche scelte perché determinanti per la competitività delle imprese, e una opportunità di formazione che fa tappa a Londra, uno degli hub mondiali del business. Questa collaborazione è simbolica di un fatto molto importante: oggi in Umbria esiste una Business School di grandissimo spessore, che offre programmi di altissima qualità e guarda al futuro».