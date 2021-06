L'Umbria che batte la crisi: l'azienda Mixon di Torgiano è 'l'impresa del mese'

È la Mixon srl di Torgiano a ricevere il riconoscimento di Confimi come 'impresa del mese'. Nata dall’iniziativa di un gruppo di professionisti che ha unito know-how ed esperienze individuali, con la volontà di crescere e sperimentare, dal 2010 opera nel settore della progettazione e produzione di impianti di betonaggio industriale.

"Azienda solida e versatile, ha saputo sfruttare le opportunità di un mercato in continuo cambiamento, attraverso idee, progetti e innovazione continue nel tempo. Mixon fin da subito ha acquisito una valida importanza a livello territoriale ed è riuscita in breve tempo a svilupparsi e posizionarsi anche nel mercato estero. Questa crescita va di pari passo con la volontà di mantenere una dimensione ridotta, elastica, adattabile ai continui cambiamenti di un mercato altalenante".

L’azienda, che opera nel campo della progettazione e produzione degli impianti di betonaggio, si occupa anche della modifica, della manutenzione e della ristrutturazione di impianti già esistenti, brevettando da anni soluzioni all’avanguardia nate sul campo e a misura delle esigenze del cliente, grazie all’utilizzo di materiali e componenti sempre nuovi e innovativi.

Tra i migliori progetti e brevetti, spiega Confimi, figurano: "Tramogge di contenimento con materiali antiusura bullonati e removibili; Sistemi a catenaria chiusa per il trasporto e dosaggio dei colori in polvere e micro-granuli; una nuova gamma di impianti di betonaggio mobili da cantiere e prefabbricazione. Gli impianti Mixonsono contraddistinti dalla massima robustezza, dalla versatilità e dall’utilizzo di tutti i sistemi di sicurezza per i lavoratori, nel rispetto totale delle direttive CE.

E ancora: "Mixon punta costantemente ad un’espansione della gamma di prodotti, intercettando le tendenze e gli andamenti del mercato, che siano allo stesso tempo garanzia di qualità e massima soddisfazione del cliente. L’aggiornamento continuo del know-how e l’elasticità che viene applicata a tutti i processi aziendali sono i veri valori che guidano l’azienda, poiché innovazione e libertà di sperimentare soluzioni all’avanguardia hanno guidato, fin dal principio, la crescita dell’azienda non solo dal punto di vista della produzione e del profitto, ma anche nell’instaurarsi delle relazioni interne e con i propri clienti".