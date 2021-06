Confimi Industria Umbria e Wurth, accordo commerciale per l'acquisto di prodotti a prezzi scontati

Un accordo per l'acquisto di prodotti a prezzo scontato. Confimi e Wurth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio, hanno concordato di offrire alle imprese associate esclusive condizioni per l’acquisto dei prodotti del catalogo.

In Umbria Würth è presente a Perugia Sant’ Andrea delle Fratte, Ponte San Giovanni, Città di Castello, Foligno, Orvieto, Terni. Con oltre 3.600 collaboratori, Würth offre un supporto costante in termini di affidabilità, professionalità e competenza nelle categorie del mondo dell’automotive, dell’industria, dell’edilizia e dell’artigianato. Vanta di una fitta rete di venditori distribuiti nel territorio italiano ed oltre 170 negozi dal format sempre più moderno e dall’assortimento in costante crescita.

"Attraverso la Convenzione sottoscritta – dichiara il presidente Nicola Angelini - Confimi Industria Umbria e Würth hanno concordato di offrire alle imprese associate esclusive condizioni per l’acquisto dei prodotti del catalogo Würth, con l’applicazione di uno sconto riservato utilizzabile sia tramite registrazione al sito di Eshop Würth sia presso i punti vendita Würth presenti sul territorio nazionale. Questo accordo si inserisce nel piano di azioni avviate dalla nostra associazione a supporto dello sviluppo delle PMI umbre, con lo scopo di fornire un ulteriore valore aggiunto a tutte le loro attività".