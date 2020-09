Confimi Industria Umbria presenta nuova consiglio regionale e il piano per le Pmi

L'associazione di categoria Confimi Industria Umbria presenterà il nuovo Consiglio direttivo e il manifesto programmatico per il rilancio delle Pmi umbre: l'appuntamento è per domani alle 10.30 la Sala del Consiglio della Provincia di Perugia. L’incontro sarà l’occasione per illustrare gli spunti programmatici e il piano comunicazione da cui scaturiranno le attività e le iniziative per i prossimi quattro anni.

Alla conferenza stampa interverranno Roberta Gaggioli, direttore generale di Confimi industria Umbria, Paolo Agnelli e Nicola Angelini, rispettivamente presidente nazionale di Confimi Industria e presidente regionale di Confimi Industria Umbria, e Massimiliano Tuveri, consigliere e coordinatore del gruppo comunicazione Confimi Industria Umbria. Porterà i suoi saluti inoltre Michele Fioroni assessore a sviluppo economico, innovazione, digitale e semplificazione della Regione Umbria.