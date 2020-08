Nomine & Poltrone - Nicola Angelini nuovo presidente di Confimi Industria Umbria

Cambia la Governance di Confimi in Umbria. Il nuovo presidente di Confimi Industria Umbria è Nicola Angelini, imprenditore e titolare della Angelini & Co., società che opera nel settore delle soluzioni professionali per l'ufficio.

Angelini, già Presidente del Gruppo Giovani Imprenditori regionale dal 2018, dà corso anche ad una nuova Giunta. “Accetto questo nuovo incarico con entusiasmo, mettendo la mia esperienza e le mie energie al servizio delle piccole e medie imprese, del patrimonio di valori e di storia che Confimi Industria rappresenta”. “Siamo un'associazione autonoma e indipendente ma con la parte politica non smetteremo mai di dialogare perché è necessario creare sinergie costruttive per superare questa fase di crisi” ha detto Nicola Angelini proseguendo “Ringrazio tutti gli imprenditori che mi hanno dato fiducia fin da subito. Per quanto mi riguarda, mi impegnerò per rappresentare la continuità della difesa degli interessi e dei valori delle imprese che rappresentiamo. Tra i miei primi obiettivi c’è il rafforzamento della rappresentatività delle istanze delle imprese associate”.

All'interno del board che guiderà l'associazione per il prossimo triennio tanti volti nuovi del panorama imprenditoriale della regione: Alessandro Belli (Verbena Management sas), Mirco Continelli (Mixon srl), Daniele Perini (H. Pierre srl), Nico Perini (Studio Tecnico associato Perini&Fioravanti), Alberto Rocchi, Massimiliano Tuveri (Officine Creative Italiane).

A fare gli auguri di buon lavoro a Nicola Angelini il Presidente nazionale di Confimi Industria Paolo Agnelli “L’Umbria ha vissuto negli ultimi anni una forte instabilità economica e istituzionale, dal disastro del terremoto alle crisi politiche. Non posso che riconoscere ad Angelini la capacità di aver costruito una rete di imprenditori che ha voglia di rimettersi in gioco ponendosi a in prima persona a disposizione dell’Associazione. Fra l’altro Nicola Angelini è il più giovane Presidente territoriale del nostro sistema associativo, rappresenta la nuova generazione di imprenditori. A lui e alla sua squadra i miei migliori auguri”.