Risorse umane, Verbena Management 'impresa del mese' di Confimi industria Umbria

È Verbena Management, società specializzata nella gestione delle risorse umane che propone un approccio atipico e innovativo, l'azienda scelta come 'Impresa del mese' da Confimi Industria Umbria che ha deciso di premiare il modo con cui affianca l'imprenditore lavorando per obiettivi e individuando, dunque, i problemi da affrontare o i punti di forza da valorizzare. L’obiettivo della società - costituita da Alessandro Belli (in foto) nel 2013 a Perugia fornendo servizi di consulenza direzionale specializzata nell’HR Management - è quello di offrire, attraverso la gestione esternalizzata dell'Ufficio Risorse Umane, un supporto completo e professionale nell’ambito nelle Risorse Umane per aziende e piccole medie imprese.

“Il nostro approccio guarda all'intera gestione del personale in un'azienda - spiega lo stesso Belli, Temporary HR Manager e amministratore di Verbena Management s.a.s, nell'intervista dedicata alla rubrica 'Azienda del Mese' promossa dall'associazione di categoria Confimi Industria Umbria -. Ci occupiamo di tutti gli aspetti della gestione del personale in una logica di ufficio o di Direzione del personale".

Verbena Management si caratterizza per il suo modo di operare e di intervenire all'interno della vita aziendale, cercando di capire i problemi di gestione o di capire la logica strategica di direzione da applicare. La parola d'ordine è ascoltare e ragionare insieme all' imprenditore, senza intervenire con soluzioni già precostituite ma utilizzando metodi strutturati che tocchino tutti gli aspetti del rapporto tra azienda e lavoratore: dalla fase di inserimento e della selezione delle persone strategiche, alla valutazione del potenziale lavorativo dei lavoratori già presenti in azienda, ai sistemi premianti/incentivanti e al welfare aziendale legato ai premi di produttività.

L'elemento innovativo del temporay management e fractional management per il settore HR si costituisce con l'individuazione degli obiettivi da raggiungere e i tempi da rispettare. Inoltre, la creazione di un 'sistema completo' di gestione del personale permette alle imprese di 'portarsi in casa' competenze di alto livello con il risultato di accrescere le capacità delle persone già operanti in azienda e che, alla fine di un intervento, saranno in grado di fare le stesse cose meglio di prima oppure di nuove.

Il 2020 è stato un anno di 'investimenti' per la Verbena Management a partire dall'amministratore stesso e dal suo team di collaboratori, tra i quali Federica Bonaventura, attuale responsabile del coordinamento dei progetti di consulenza HR e di progetti formativi. Questo impegno ha permesso alla società di fare un altro passo in più, ovvero, l'apertura di una nuova sede operativa a Milano. Ciò concederà alla Verbena Management di aumentare il numero di collaboratori e competenze da inserire all'interno dello staff organizzativo per affrontare, con le dovute preparazioni, uno sfidante 2021.