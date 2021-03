Confimi Industria Umbria ha scelto H.Pierre come ‘Impresa del mese’, leader nel settore dell’informatica per il commercio e punto di riferimento per tutte le aziende attente a soluzioni innovative per lo sviluppo del proprio business.



L’azienda creata da Orlando Perini nel 1983 a Perugia, per la progettazione e lo sviluppo di software gestionali, vede alla guida Daniele Perini, dal 2007 manager e amministratore di H.Pierre insieme al fratello Alessandro. L’obiettivo della società è quello di fornire agli imprenditori i migliori mezzi tecnologici, attraverso i quali raggiungere i propri obiettivi di crescita in modo affidabile, veloce e smart.



“La nostra costante ricerca ha uno scopo ben preciso: fornire al commercio nuove soluzioni, capaci di evolvere e adattarsi ai cambiamenti del mercato”. Questa è l’introduzione di Daniele Perini all’intervista dedicata alla rubrica ‘L’impresa del mese’ promossa dall’associazione di categoria Confimi Industria Umbria. H.Pierre si caratterizza per l’impegno di creare valore partendo dalle relazioni. I clienti, infatti, non sono solo un numero per cui lavorare ma un prezioso supporto e una continua fonte di ispirazione.



Il cuore pulsante dell’azienda è il team di professionisti esperti e specializzati, con altissime competenze sia in campo informatico che nella consulenza aziendale, in grado di offrire un servizio al cliente di massima qualità, grazie alla costante formazione, all’esperienza maturata nel tempo e alle affinate capacità di problem solving.



L’elemento innovativo di H.Pierre è lo sviluppo di software flessibili e aggiornabili che consentono alle attività commerciali di gestire e incrementare il proprio business e ad ogni imprenditore di semplificare la sua attività professionale. H.Pierre è in grado di gestire i problemi e accompagnare le aziende sulla strada per il successo.



H.Pierre nel 2020 non si è fermata, il team ha continuato a dedicarsi ad una costante ricerca e a studi sulle tecnologie più evolute, con dedizione e professionalità. Ed è proprio questo che ha portato l’azienda a garantire ogni giorno un’altissima qualità di prodotti e servizi.