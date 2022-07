Confesercenti Umbria, arriva anche in Umbria la nuova associazione per tutelare i pensionati

Una nuova organizzazione per rappresentare anche in Umbria anziani sempre più in difficoltà. Prosegue lo sviluppo della Confesercenti Umbria, che tramite il presidente regionale Giuliano Granocchia annuncia i nuovi incarichi all’interno della FIPAC (Federazione italiana pensionati) dell'Umbria.

Sarà il giornalista Pier Francesco Quaglietti il nuovo referente regionale Fipac/Confesercenti, affiancato da Sergio Giardinieri, già rappresentante di FIPAC sia a livello locale, in particolare nella provincia di Terni, sia nazionale e componente del Consiglio nazionale. La nuova dirigenza Fipac Umbria vedrà poi anche la presenza di Sergio Belmonti per la città di Perugia.

"Molti sono i problemi che debbono quotidianamente affrontare i pensionati umbri, non molto discostanti da quelli che si vivono a livello nazionale - sottolinea Giuliano Granocchia - Problemi che si aggravano costantemente a causa dell’inflazione, di pensioni non più sufficienti per a garantire un livello di vita dignitoso, di servizi sanitari carenti soprattutto a livello domiciliare, di addizionali comunali eccessive in confronto a pensioni non adeguate, di isolamento a seguito delle vicende pandemiche".

Nei prossimi giorni la Fipac/Confesercenti Umbria tornerà su questi argomenti, illustrando anche alcune attività programmate proprio a tutela non solo degli associati, ma di tutti i 160mila pensionati presenti in Umbria.