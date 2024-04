Confesercenti: un 2024 pieno di impegni per contrastare il caro bollette, la desertificazione e la riforma della legge sul commercio

Tassi bancari e bollette alle stelle, i venti di guerra, le difficoltà del piccolo commerciante di fronte ai colossi del web, la desertificazione, ma anche le proposte per sostenere il commercio. Giuliano Granocchia, presidente di Confesercenti Umbria, traccia un bilancio dell’associazione dopo il varo della nuova articolazione di deleghe e competenze diffuse, nel quadro economico regionale e nazionale.

Presidente, qual è lo stato dell’associazione e quali programmi futuri?

“Il 2024, una volta consolidati radicamento nel territorio e tra le categorie, sarà l’anno della nuova segreteria, della riattivazione di sevizi fondamentali per gli associati e le imprese. Penso a strumenti come quello del sostegno finanziario alle imprese, per il quale stiamo lavorando per portare in Umbria la realtà del microcredito, già realizzato da Confesercenti a livello nazionale, per diffondere una rete con tutor appositamente formati per l’assistenza nelle richieste di finanziamenti e accesso ai canali bancari. Parliamo di finanziamenti che possono arrivare fino a 100mila euro. Un plafond significativo per le imprese che rappresentiamo. Vogliamo rafforzare, inoltre, la nostra presenza nel sistema dei fidi. Settore su cui siamo molto concentranti anche con investimenti sostanziosi. Un altro settore è anche quello dei servizi di assistenza agli anziani, da realizzare tramite accordi e relazioni. Stiamo stringendo un accordo con un’associazione di consumatori, perché anche gli associati sono anche consumatori e c’è bisogno di assistenza rispetto alle novità del mercato, come l’energia, per affrontate quella che è ormai una giungla ed è necessario contenere i costi. Per un’assistenza migliore servono professionalità, come quelle delle associazioni di consumatori. Proseguirà la nostra partecipazione ai tavoli regionali e comunali, come quello sul testo unico della legge per il commercio”.

Legge sul commercio e si pensa subito ai saldi?

“La legge va rivista a livello nazionale perché risente degli anni e risente delle modifiche che il mondo ha subito: si va su internet e si trovano offerte di tutti i tipi. Abbiamo chiesto di convocare un tavolo di categoria per valutare la possibilità che in vista degli ultimi saldi l’Umbria possa diventare un laboratorio con definizione di nuove date e strumenti diversi: i saldi sono troppo vicini alle feste e durano troppo, servono periodi più corti che non danneggino i consumatori. I saldi in sé sono uno strumento obsoleto che seppure per i commercianti siano un momento storicamente importante, ormai hanno perso forza e importanza”.

Dai saldi ai internet e alla concorrenza sleale, cosa proponete?

“Internet e non solo quello costituiscono un problema per il commercio al dettaglio, ma nessuno ci vuole mettere mano e affrontare in modo preciso. Dalla legge Bersani in poi il commercio fisico ha subìto la più possente liberalizzazione dell’economia nazionale e questo ha fatto emergere tutte le problematiche. Questo mondo dell’ecommerce rappresenta uno strumento che crea difficoltà al commerciante, fino ad arrivare alle chiusure. Molti si proiettano e si riconvertono nell’online con ricadute nella qualità della vita dei centri storici, di frazioni e paesi che subiscono così la desertificazione commerciale. Che per l’Umbria, già afflitta dal calo dei residenti diventa un grande problema. Servono politiche di arresto del fenomeno prima che il commercio paghi un prezzo definitivo”.

Gli ultimi dati economici riferiscono di assunzioni in aumento, ma chiudono negozi, come si concilia un fenomeno tale?

“Il calo demografico in Umbria, negli ultimi anni, si attesta attorno a -35mila residenti, con migliaia di giovani che sono andati via altrove, anche all’estero. Persone che consumano meno, offrono meno lavoro, professioni che non reggono la concorrenza dei salari di altre realtà estere o di altre regioni italiane. Il problema riguarda il commercio, ma anche settori con operai specializzati, la sanità, basti pensare agli infermieri. Si utilizzano risorse regionali per formare queste persone, ma poi le utilizzano altri. Prima c’erano tanti curriculum per commesse e meccanici, adesso è molto più raro”.

Inflazione e Covid hanno colpito in maniera particolare il settore del commercio?

“Il Covid ha bloccato per un anno il settore del turismo che per l’Umbria è fondamentale. Nella nostra regione vediamo che ci sono dei territori che riescono a intercettare maggiormente i turisti e assistiamo anche ad una crescita nella filiera dell’enogastronomia, ma ciò che rimane fuori da questo indotto è stretto dalla diminuzione dei residenti e dalla crisi che ha aumentato i costi di gestione. Si tratta di una tenaglia cui non si fa fronte, c’è chi si riconverte per sopravvivere, come dicevo prima, ma rischiamo che in molte realtà spariscano molte realtà commerciali. L’inflazione ha portato ad un aumento di costi insostenibile. Chiediamo un’iniziativa politica e strutturale che possa sostenere il commercio di prossimità. Un’amministrazione non deve solo chiedere, ma deve mettere in campo azioni concrete per far calare i costi ad esempio quelli della nettezza urbana, energetici, l’Imu e gli affitti, i costi della pubblicità. La politica deve smettere di parlare e fare”.