Agenti e rappresentanti di commercio, eletti consiglio e presidente

Sarà ancora Sergio Mercuri a guidare per i prossimi 5 anni gli agenti e rappresentanti di commercio di Fnaarc Umbria Confcommercio.

Nei giorni scorsi si è tenuta l’assemblea dell’associazione, che ha eletto il nuovo consiglio, composto, oltre che dal presidente, da Massimo Catorci, Stefano Chiricozzi, Emanuele Lancellotti, Giuliano Paolo Alunni Pistoli, Pozzuoli, Tiziano Segatori.

"La categoria subisce ancora il peso di anni molto difficili, prima per il Covid e nel 2022 per il caro carburante, la riduzione dei margini e la carenza di prodotti da vendere. Sugli agenti e rappresentanti di commercio, per i quali l’auto è “l’ufficio”, con una media annua di oltre 60.000 chilometri percorsi, pesa il rincaro del carburante, oltre all’aumento generale dei costi. L’incremento a loro carico è di almeno il 30%. E la crescita nominale dei ricavi è fittizia, perché deriva essenzialmente dall’inflazione", scrive Confcommercio Umbria in una nota.

"In realtà - sottolinea Sergio Mercuri - i nostri margini si sono assottigliati per la diminuzione delle vendite, la concorrenza dell’online e la carenza di prodotti da vendere coi ritardi nelle forniture". E ancora: "Perché un giovane agente possa iniziare a guadagnare – sottolinea ancora il presidente Mercuri – realisticamente passano diversi mesi. I costi invece – auto, benzina, alberghi, pasti fuori casa etc. – ci sono subito: ecco perché in questo periodo le mandanti hanno difficoltà a trovare nuove leve".