Cities, il progetto di Confcommercio per rilanciare i centri urbani: Perugia tra le città pilota

Perugia è una delle 12 città in Italia dove Confcommercio sperimenta il progetto Cities, che mira a rilanciare i centri urbani e le attività commerciali e si basa su una piattaforma che analizza i dati dei visitatori delle aree coinvolte.

La piattaforma Cities Mobility Analitycs fornisce informazioni su chi sono, da dove vengono, quanto spendono e quanto tempo restano i visitatori. Dati utili per aiutare gli imprenditori a definire strategie e interventi adeguati.

Il progetto è stato illustrato lunedì, 12 febbraio, ai rappresentanti delle attività commerciali del centro storico, in coincidenza con la diffusione della notizia che, proprio il cuore della città, ha subito una perdita del 31% delle attività nel periodo compreso tra il 2012 e il 2023.

Cities è una sperimentazione che coinvolge tre zone di Perugia ovvero il centro storico, Fontivegge e Ponte San Giovanni e si inserisce nel quadro della rigenerazione urbana, basata sull’analisi dei dati dei flussi delle persone che frequentano una determinata area della città.

Questi dati permettono di conoscere le caratteristiche, le preferenze e le abitudini dei consumatori e dei visitatori, e di adattare l’offerta di servizi pubblici e privati alle loro esigenze: “in forma anonima, permettono di realizzare analisi a supporto delle azioni di pianificazione urbana e di marketing del territorio” ha spiegato Ivana Jelinic, presidente di Confcommercio Perugia.

Cities si integra inoltre con il progetto Gemello Digitale, che offre al Comune di Perugia e a Confcommercio una preziosa opportunità di collaborazione per il bene della città, che in futuro potrà essere estesa ad altri contesti urbani, in Umbria e in altre regioni.