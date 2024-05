La contraffazione in Umbria: fra i settori più colpiti c’è quello della moda

La diffusione della contraffazione in Umbria, come nel resto del Centro Italia, è dovuta a molteplici fattori, messi in luce dall’indagine su illegalità, contraffazione e abusivismo condotta da Confcommercio Imprese per l’Italia.

Il principale fattore è economico non a caso fra i consumatori che cercano di risparmiare, specialmente in periodi di difficoltà finanziarie, è diffusa la percezione che acquistare prodotti contraffatti sia normale, con il 72,7% degli intervistati che ritiene l’acquisto illegale utile per chi è in difficoltà economiche.

I settori più colpiti dalla contraffazione in Umbria sono la moda, la pelletteria, l’elettronica e l’intrattenimento. I capi di abbigliamento al 57,7% e gli articoli di pelletteria al 31,1% sono i prodotti contraffatti più acquistati, con la maggior parte degli acquisti, il 40,1%, che avviene online.

Secondo quanto riportato dall’indagine che ha interessato un campione di 1600 imprese e altrettanti consumatori, suddiviso per macro aree territoriali, l’identikit del “consumatore illegale” è un uomo tra i 18 e i 34 anni, con un livello d’istruzione medio-superiore, impiegato, operaio o studente.

L’abusivismo e la contraffazione penalizzano pesantemente le imprese del terziario, riducendo ricavi e fatturato e rendendo difficile assumere nuovo personale o mantenere quello esistente. Il 60,2% delle imprese del Centro ritiene di essere penalizzato dalla contraffazione, un dato leggermente inferiore alla media nazionale.

La contraffazione rappresenta dunque una sfida significativa per l’economia umbra e solo attraverso una legislazione più rigorosa, una cooperazione internazionale e una maggiore consapevolezza pubblica si potrà ridurre l’impatto devastante della contraffazione sull’economia locale e sulla sicurezza dei consumatori.